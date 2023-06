Neues PC-Update für The Last of Us soll den Desaster-Launch jetzt endgültig vergessen machen

Mit Update 1.1.0 geht es jede Menge Bugs und Abstürzen an den Kragen.

Der langerwartete Launch von The Last of Us Part 1 auf dem PC war zu Beginn eine Katastrophe: Zahlreiche Spielerinnen und Spieler litten unter Performance-Problemen, Abstürzen und langen Wartezeiten bei der Shader-Kompilierung. Die Steam-Rezensionen rauschten dementsprechend in den Keller, und auch in den internationalen Tests wurde der Port abgestraft.

Mit den ersten Patches machten sich dann glücklicherweise recht schnell Verbesserungen bemerkbar. Der Neueste Patch 1.1.0 beseitigt nun weitere Absturzursachen und Probleme. Wir fassen das wichtigste zusammen und listen die gesamten Patch Notes auf.

Was verbessert der Patch?

Das Update konzentriert sich vor allem auf Performance-Verbesserungen und das Beheben von Absturzursachen. Besonders erwähnenswert sind etwa die folgenden Veränderungen:

Bessere Performance von Prozessor und Grafikkarte: Zum Release wurde auch Highend-Hardware übermäßig in Anspruch genommen. Nun wurden weitere Optimierungen vorgenommen.

Zum Release wurde auch Highend-Hardware übermäßig in Anspruch genommen. Nun wurden weitere Optimierungen vorgenommen. Verkürzte Shader-Kompilierung: Zum Release gab es bei der Kompilierung teilweise lange Wartezeiten und Abstürze. Die benötigte Zeit wird nun nochmals verkürzt.

Zum Release gab es bei der Kompilierung teilweise lange Wartezeiten und Abstürze. Die benötigte Zeit wird nun nochmals verkürzt. Texturen und Umgebung: Das Laden von Texturen und Umgebung wurde insgesamt verbessert

Das Laden von Texturen und Umgebung wurde insgesamt verbessert Steam Deck: Zahlreiche Verbesserungen für das Spielen auf dem Steam Deck wurden implementiert. The Last of Us ist deshalb nun auch

Beim ersten Start nach dem Update werden die Shader noch einmal vollständig neu geladen, ihr solltet euch also auf einige Minuten Wartezeit einstellen. Die vollständigen Patch Notes findet ihr auf Seite 2 dieses Artikels.

Ist das schlimmste vorbei?

Das The Last of Us mit dem neuen Patch zu den verifizierten Steam-Deck-Spielen gehört, könnte ein gutes Signal für das Spiel sein. Denn laut den Entwicklern war die Verifizierung eine Aufgabe mit eher niedriger Priorität. Dass sie nun angegangen wurde, könnte heißen, dass man die meisten und gröbsten Probleme nun behoben hat.

In den Patch Notes betonen die Entwickler aber auch, dass es weiterhin regelmäßige Updates für The Last of Us geben werde, die das Spiel optimieren, die Stabilität verbessern und Fixes implementieren sollen.

Habt ihr das neue Update bereits installiert? Konntet ihr deutliche Verbesserungen bemerken, oder halten sich die Auswirkungen bei euch eher in Grenzen? Was haltet ihr von der PC-Version von The Last of Us? Und hofft ihr, dass Teil 2 von Ellies Geschichte auch einen, hoffentlich besseren PC-Port bekommt? Schreibt es gerne in die Kommentare!