Die Besetzung zu James Gunns The Suicide Squad wächst. Wer jedoch auf die Bestätigung einer neuen Figur aus den gleichnamigen DC Comics hofft, wird wohl noch weiter warten müssen. Weder der Filmemacher noch das Studio Warner selbst haben bisher bekannt gegeben, wer künftig alles zum neuen/alten Schurkenteam gehört.

Dafür meldet sich nun Jai Courtney zu Wort. Der Schauspieler bestätigt im Interview seine Rückkehr als Captain Boomerang aus dem ersten Film. Damit ist er neben Deadshot, gespielt von Idris Elba statt Will Smith aus dem ersten Film, und eventuell Margot Robbie als Harley Quinn schon der dritte Held aus dem ersten Film, der mitspielen wird.

Suicide Squad-Reboot mit neuen und alten Schurken?

Zuletzt war von einem Reboot des ersten Films die Rede, bekräftigte Produzent Peter Safran noch einmal in einem Interview. Demnach spielen die bekannten Helden im zweiten Film mit, während gleichzeitig neue Charaktere in die Story eingeführt werden.

Die Reboot-Meldung bestätigt jetzt auch Jai Courtney:

"Es wird anders, das ist sicher, aber es wird großartig."

Kinostart für 2021 geplant

Regisseur James Gunn, der auch die Drehbuchvorlage für den DC-Film entwickelt, möchte noch in diesem Sommer mit den Dreharbeiten zu The Suice Squad beginnen. Ein US-Relase ist für den 6. August 2021 vorgesehen.

Inzwischen wurden auch die Wogen mit Disney geglättet und Gunn kehrt als Regisseur für Guardians of the Galaxy Vol. 3 auf den Regiestuhl zurück. Gedreht wird hierzu aber erst, wenn der DC-Film The Suicide Squad fertiggestellt wurde.