The Witcher 3: Gerade erscheint ein brandneues Update, das die Next-Gen-Version verbessert

Nach dem Next-Gen-Patch gibt's jetzt ein weiteres kleines Update.

Hach, wir leben in wilden Zeiten. So viele Jahre nach Release erhält The Witcher 3 wieder regelmäßig neue Updates. Erst frisiert der große Next-Gen-Patch die Optik des Spiels und schmirgelt jede Menge Komfortmacken ab, schon gibt's den nächsten Patch für PC, PS5 und Xbox Series X.

Update 4.02 baut auf der Next-Gen-Erweiterung auf, fixt einige Probleme, darunter Quest-Bugs, erweitert das Ganze aber auch um ein paar neue Funktionen. Zum Beispiel:

Das Wasser bekommt mit SSR und Raytracing-Spiegelungen noch mehr Atmosphäre.

Ihr könnt Motion Blur künftig per Schieberegler anpassen.

Grafik-Fehler in Toussaint mit aktivierten Nvidia HairWorks sind jetzt weg.

Die CPU-Performance soll sich mit DX12 verbessern.

Kaputte Ziegelsteintexturen sind jetzt nicht länger kaputt.

Das Update fixt also vor allem Kleinigkeiten, am grundlegend sehr positiven Eindruck zur Next-Gen-Fassung wird sich erwartungsgemäß wenig ändern:

10:00 The Witcher 3 Next Gen Update - So schön sehen Toussaint, Novigrad und Co. jetzt aus

Einen genauen Startzeitpunkt sowie Downloadgröße kommuniziert CD Projekt bisher noch nicht, allerdings sollte das Update jede Minute aufgespielt werden - kann also gut sein, dass der Download bei euch schon losgeht, wenn ihr diese Zeilen hier lest. Vielleicht auch nicht. Wer weiß? Auf jeden Fall findet ihr auf Seite 2 dieses Artikels noch die kompletten Patch Notes in Deutsch, also viel Spaß beim Scrollen.

Wie gut gefällt euch eigentlich die NextGen-Version von The Witcher 3: Wild Hunt? Habt ihr mit dem Upgrade ein neues Abenteuer mit Geralt und Ciri gestartet oder das Rollenspiel von CD Projekt Red vielleicht sogar zum ersten Mal gespielt? Was für Erfahrungen habt ihr bisher damit gemacht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!