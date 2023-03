The Witcher: Entwicklungs-Neustart bei neuem Spiel bestätigt, CDPR nennt jetzt die Gründe

CD Projekt Red verrät, wie es aktuell um das geplante Multiplayer-Spiel Sirius steht.

Irgendwann kommt tatsächlich ein offizielles Multiplayer-Spiel im Witcher-Universum. Die Betonung liegt auf irgendwann , denn auf Project Sirius vom Entwicklerstudio The Molasses Flood müssen wir wohl noch lange warten.

Nochmal auf Anfang

Wie CD Projekt Red jetzt bestätigt, wird die Entwicklung des geplanten Titels tatsächlich zurückgesetzt. Das geht aus der neuesten Investorenkonferenz hervor, in der CEO Adam Kicinski zusätzlichen Kontext zu der Entscheidung liefert:

Mir ist bewusst, dass es nicht gerade toll ist, von einer Firma zu hören, dass eins ihrer Projekte reevaluiert wird. Aber gleichzeitig müssen wir experimentieren und genügend Mut beweisen, einen neuen Weg einzuschlagen, wenn wir innovativ bleiben wollen. Wir müssen den richtigen Kurs nehmen und dürfen nicht die Kontrolle darüber verlieren - vor allem, wenn es um ein Projekt eines unserer neuen Studios in der Familie geht, dessen Ausrichtung ebenfalls neu für uns ist. Es ist besser, dass wir früh unsere Kosten einsparen und neu beginnen, als so weiterzumachen.

Keine Überraschung: Dass die Entwicklung bei Project Sirius neu gestartet wird, hat sich bereits im Vorfeld angebahnt: Wir berichteten darüber, dass The Molasses Flood bezüglich des Spin-Offs wieder zurück ans Zeichenbrett muss und Kostengründe wohl ausschlaggebend dafür sind.

Im Koop statt alleine Monster bekämpfen? Project Sirius könnte eine Art "Hexer-Division" werden.

Was wir bisher über Project Sirius wissen

Was ist Project Sirius überhaupt? Project Sirius soll ein im Witcher-Universum angesiedeltes Multiplayer-Spiel werden, das aber nicht von CD Projekt Red selbst, sondern The Molasses Flood (The Flame in the Flood, Drake Hollow) entwickelt wird. Derzeit befinden sich insgesamt sechs neue Witcher-Spiele in Arbeit beziehungsweise in Planung.

Konkrete Details gibt es zu Project Sirius derzeit nicht. Wir wissen lediglich, dass das Spiel nicht nur Rollenspiel-Fans, sondern ein breiteres Publikum ansprechen soll. Aktuell lässt sich spekulieren, dass Sirius eine Art Witcher-Division mit Koop, PvE, Klassensystem, prozeduralen Elementen und comic-artiger Grafik wird.

Neben Project Sirius sollen in den kommenden Jahren eine neue Witcher-Trilogie, ein Remake des allerersten Witcher-Rollenspiels und eine völlig neue Marke von CD Projekt Red erscheinen. Derweil arbeitet das Studio außerdem an der großen Cyberpunk 2077-Erweiterung Phantom Liberty und einer vollwertigen Fortsetzung.

Wie muss eurer Meinung nach ein Multiplayer-Spiel im Witcher-Universum aussehen? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Project Sirius aussehen? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit!