Der Starttermin der The-Witcher-Serie auf Netflix ist geleakt

Woher stammt diese Info? Am gestrigen 11. September postete der offizielle Facebook-Account von Netflix einen Countdown, wie viele Tage wir noch auf kommende Produktionen zu warten haben. Neben dem Breaking-Bad-Film El Camino oder der zweiten Staffel The End of the F***ing World wurde auch The Witcher aufgeführt.

Wie verlässlich ist der Leak? Mittlerweile wurde der Leak wieder von Facebook entfernt. Das könnte entweder aus dem Grund passiert sein, dass es sich bei dem Startdatum von The Witcher um eine Falschinformation handelt. Immerhin ist der 17. Dezember 2019 ein Dienstag - ein ungewöhnlicher Release-Termin für neue TV-Serien oder Filme auf Netflix.

Andererseits könnte die Facebook-Seite den Post wieder gelöscht haben, weil der Starttermin von The Witcher auf Netflix noch nicht kommuniziert hätte werden sollen. Zu den weihnachtlichen Feiertagen sollte es außerdem niemanden überraschen, wenn der Streaming-Service seine regulären Release-Gewohnheiten aufbricht - immerhin haben zu diesem Datum vermehrt Leute frei und damit Zeit, sich voll und ganz einer neuen TV-Serie zu widmen.

Wo ist die geleakte Info zu finden? Da der offizielle Facebook-Account von Netflix den Post bereits wieder gelöscht hat, werdet ihr auf der entsprechenden Seite nicht länger fündig. Allerdings konnten die Witcher-Experten der Website Redanian Intelligence einen Screenshot von der wieder zurückgerufenen Info machen. Diesen findet ihr unter diesem Link.

Die wichtigsten Infos zu The Witcher auf Netflix

Die Netflix-Serie von The Witcher basiert auf den Romanen des Autors Andrzej Sapkowski - nicht den Videospielen des Cyberpunk-2077-Entwicklers CD Projekt Red. Der Superman-Darsteller und Hexer-Fan Henry Cavill übernimmt die Rolle von Geralt von Riva und setzte sich im Casting gegen 207 andere Schauspieler durch.

Die erste Staffel von The Witcher wird über 8 Folgen verfügen, die Showrunnerin Lauren S. Hissrich verantwortet. Neben Geralt treten natürlich weitere Charaktere aus den Büchern wie zum Beispiel Ciri (Freya Allen), Yennefer (Anya Chalotra) und Triss Merigold (Anna Shaffer) auf, die Fans der Videospiele ebenfalls kennen sollten.

