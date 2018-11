Wenn ihr Empire: Total War, Napoleon: Total War oder Medieval 2: Total War auf Steam besitzt, bekommt ihr jetzt ein kostenloses Upgrade auf die Definitive Edition der Spiele mit allen DLCs. Grafische Updates - wie sie vergleichbare Editionen anderer Spiele erhalten - gibt es hier nicht. Stattdessen handelt es sich dabei einfach um Bundles des Hauptprogramms der einzelnen Strategiespiele zusammen mit sämtlichen Zusatzinhalten und Addons.

Das bekommt ihr kostenlos

Bei Empire: Total War bekommt ihr demnach »Elite Units of the East«, »Elite Units of America«, »Special Forces Units & Bonus Content« und die Warpath-Kampagne. Die Inhalte erweitern das Spiel um eine komplett neue Kampagnenkarte in Nordamerika, fünf neue Fraktionen, weitere Elite-Einheiten, Agenten-Typen, Technologien und Siegesbedingungen.

Total War: Medieval 2 kommt mit dem Addon Kingdoms, das euch neben vier neue Kampagnen, weiteren Fraktionen, Einheiten, Gebäude, Multiplayer-Karten und Szenarios auch einen 1-gegen-1 Hotseatmodus für die Multiplayer-Kampagne gibt.

Die Total War: Napoleon Definitive Edition hingegen erhält das »Coalition Battle Pack«, »Heroes of the Napoleonic Wars«, »Imperial Eagle Pack« und die »Peninsular Campaign«. Auch hier bedeutet das zusätzliche Kampagnen-Karten, Einheiten und Agenten und mit dem »Political Alignment System« ein neues Gameplay-Element.

Erst am 8. November dieses Jahres erschien ein neuer DLC für den aktuellsten Ableger, Total War: Warhammer 2. In Curse of the Vampire Coast gibt es neue Kommandanten, eine weitere Magieform, neuen Kampagnenmechaniken und mehr.

In Zukunft entfernt sich der Entwickler Creative Assembly erstmal wieder vom Fantasy-Setting. Als nächstes erscheint Total War: Three Kingdoms, das die Serie erstmals nach China verlegt. Hier werden Mythologie und Realität vermischt und historische Figuren werden zu Legenden. Neben einem entsprechend romantisierten Modus gibt es aber auch einen historischen, der sich mehr an der Realität orientiert. Der neueste Teil wird am 7. März 2019 erscheinen.

