Total War: Warhammer 3 - Wer das Spiel besitzt, bekommt gigantische Kampagne kostenlos

Es ist still geworden um Total War: Warhammer 3. So still, dass die Entwickler sich jüngst in einem Posting an die Community wandten, um um Verständnis zu bitten und erste Pläne für 2023 vorzustellen. Dass Taten aber schwerer wiegen als Worte, scheint Creative Assembly wahrlich verstanden zu haben, denn kaum eine Woche später gibt's ein wirklich gigantisches Geschenk für alle, die Total War: Warhammer 3 besitzen!

Wer vorher die Mega-Kampagne Immortal Empires spielen wollte, musste all drei Total Wars im Warhammer-Universum besitzen. Das ist nicht länger der Fall!

Wie die Devs jüngst via Twitter-Posting bekanntgaben, kommt jetzt jede und jeder in den Geschmack der riesigen Immortal-Empires-Kampagne, solange ihr Warhammer 3 besitzt. Ihr müsst also nicht länger die Vorgänger kaufen, um die zusätzlichen Völker und Länder freizuschalten:

Mal halbwegs wörtlich übersetzt:

Seit dem Launch von Immortal Empires im letzten August arbeitet unser Team unter Hochdruck, diese größte aller Total-War-Kampagnen einem möglichst breiten Publikum zugänglich zu machen. Am heutige Tag können wir endlich verkünden, dass Immortal Empires jetzt den Beta-Status hinter sich lässt und für alle Besitzerinnen und Besitzer von Total War: Warhammer 3 verfügbar wird - und das unabhängig davon, ob ihr die beiden Vorgänger der Trilogie besitzt. Creative Assembly

Dazu passend spendierte Creative Assembly auch gleich einen neuen, epischen Trailer. Vor allem das Ende sollte für Fans interessant sein. Ihr könnt ihn euch gleich hier ansehen:

3:02 Total War Warhammer 3: Der epische Launch Trailer zu Immortal Empires ist da!

Was bekomme ich hier im Detail?

Für viele Fans war Immortal Empires der eigentliche Grund, sich auf Total War: Warhammer 3 zu freuen, denn erstmals würde es möglich sein, nahezu die komplette Warhammer-Weltkarte mit Dutzenden Völkern zu bespielen - von den Dschungeln Lustrias bis ins fernöstliche Cathay. Und genau das hat Creative Assembly letztlich geliefert:

Falls ihr also noch nicht in den Genuss von Immortal Empires gekommen seid und Lust verspürt, mal ein paar Hundert Stunden Lebenszeit an ein neues Projekt zu verlieren, dann gebt dem Modus unbedingt eine Chance. Jetzt so günstig wie noch nie.