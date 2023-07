Total War: Warhammer 3 - Dieser neue DLC-Kommandant bringt eine dringend benötigte Abwechslung

Yuan Bo, der Jade-Drache wird der neue legendäre Kommandant für Cathay.

Das ohnehin schon riesige Total War: Warhammer 3 wächst noch weiter. Bis zum Frühling 2024 sollen insgesamt drei große Erweiterungen erscheinen, und die nächste erwartet uns noch diesen Sommer. Während Details zu Shadows of Change bisher noch unter Verschluss blieben, kennen wir nun immerhin erste Inhalte, und die bringen etwas Abwechslung für die legendären Kommandanten.

Was gibt es Neues?

Auf Twitter, beziehungsweise neuerdings X , enthüllten die Entwickler am Wochenende den ersten legendären Kommandanten, der mit Shadows of Change neu ins Spiel kommt. Es handelt sich dabei um Yuan Bo aus Cathay, auch der Jade-Drache genannt. Damit ist er nach Chaoszwergen und Champions des Chaos der erste DLC-Kommandant, der nicht dem bösen Chaos dient, und bringt etwas Abwechslung in die neuen Inhalte.

Der Kommandant ist der Regent von Zentralcathay und gilt als einfacher Bürokrat, der als Verwalter und Henker des Reichs dient. Allerdings kann er sich auch wie seine Geschwister in einen Drachen verwandeln.

In einer Kurzgeschichte stellen die Entwickler den neuen Kommandanten genauer vor. Erwähnt werden dabei auch die Krähenmenschen, unheimliche Mischwesen und die Agenten von Yuan Bo, die wahrscheinlich als neue Einheiten in der Erweiterung dazu kommen.

Falls ihr die hübsch bebilderte Geschichte selbst lesen wollt, könnt ihr sie auf der offiziellen Website herunterladen, allerdings müsst ihr euch dafür einen Account zulegen, oder euch über andere Plattformen wie Steam anmelden.

Was bringt Shadows of Change noch?

Weitere Details zu den anderen Inhalten der nächsten Erweiterung wurden noch nicht offiziell gemacht. Laut der Roadmap bekommen neben Cathay auch Kislev und Tzeentch einen Kommandanten. Darüber hinaus bringt der begleitende Patch 4.0 einen kostenlosen legendären Helden, sowie verschiedene Neuerungen und Verbesserungen.

Danach geht es dann im Winter 2023 mit der Erweiterung Thrones of Decay weiter, die Inhalte für Nurgle, das Kaiserreich, sowie die Zwerge bringt. Im Frühjahr 2024 erscheint dann schließlich noch eine Erweiterung, deren Inhalte noch vollkommen unbekannt sind.

Was haltet ihr bisher von dem nächsten DLC für Total War: Warhammer 3? Bekommen eurer Meinung nach genau die richtigen Völker neue Inhalte, oder hättet ihr euch etwas ganz anderes gewünscht? Wie gefällt euch der Jade-Drache von Cathay, und welche Anführer erwartet ihr für Kislev und Tzeentch? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!