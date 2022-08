Total War: Warhammer 3 - Alle Trailer und Infos zu den neuen Champions of Chaos

Es ist der ultimative Wettstreit: Die vier Chaosgötter des Warhammer-Universums streiten miteinander um ein mächtiges Artefakt, den Altar of Battle. Darin gefangen sind die Seelen von Millionen gefallenen Soldaten, die sich Khorne, Nurgle, Tzeentch und Slaanesh gerne unter die Nägel (beziehungsweise Krallen) reißen würden. Also schickt jeder von ihnen einen besonders mächtigen Dämonen los, um die anderen drei auszustechen, ganz wörtlich natürlich.

Das ist die Motivation der vier neuen Legendären Kommandanten, die mit dem DLC Champions of Chaos ab dem 23. August 2022 in Total War: Warhammer 3 eingeführt werden. Falls ihr den Tag schon im Kalender angestrichen habt - da erscheint auch die Riesen-Kampagne Immortal Empires.

Aber hier geht’s um den Wettstreit der Chaos-Champions! Und ihr könnt vom gemütlichen Sofa oder hoffentlich auch gemütlichen Bürostuhl mitmachen, indem ihr uns wissen lasst, welcher dämonische Held euer Favorit ist. Denn ihr wisst ja, Chaosgötter brauchen treue Anhänger, um mächtiger zu werden.

Der Trailer-Wettstreit der Chaoslords

Azazel, der Champion von Slaanesh

Als erstes geht der angeblich schönste von allen Chaosprinzen ins Rennen um eure Gunst: Azazel, der Prinz der Verdammnis. Nun gut, über Geschmack soll man ja nicht urteilen. Jedenfalls ist er ein mächtiger Streiter für Slaanesh und führt die Ekstatische Legion an.

In seinem Trailer hängt er erstmal gemütlich auf seinem Thron ab, während um ihn das Schlachtfeld tobt. Erst als er direkt herausgefordert wird, breitet er seine prachtvollen Schwingen aus:

So spielt sich Azazel: Wie genau sich die Truppen von Azazel und er selbst in der Kampagne verhalten, erklären euch die Entwickler in dem unten verlinkten Gameplay-Video zum neuen Chaoslord. Zu Beginn steckt der Prinz erstmal in einer ziemlich misslichen Lage, aber das ist natürlich nichts, was er mit ein paar tausend Opfern nicht in den Griff bekommt.

Besondere Skills:

Kann Einheiten verführen

Vasallen werden immun gegen Psychologie und verbreiten Korruption

Festus, der Champion von Nurgle

Vom schönsten zum wahrscheinlich grässlichsten Chaos-Champion: Festus ist ein Kommandant in der Armee des Pestgottes Nurgle. Manchmal schmückt er sich mit dem Titel Doktor, allerdings brodelt in seinem Kessel ziemlich sicher kein Hustensaft. Vor seinem Fall war er ein genialer Medicus im Dienst des Imperiums, doch eine unheilbare Seuche trieb ihn in den Wahnsinn und in die schleimigen Arme Nurgles.

Er stellt sich euch im Trailer als Alchimist vor, der nach einer ganz besonderen Zutat sucht und sie schließlich auch findet. Aber seht selbst:

So spielt sich Festus: Auch der Pestdoktor bringt ein eigenes Gameplay-Video vor, in dem ihr seht, wie er die Map mit seinen giftgrünen Schwaden überzieht und immer neue Seelen erntet, um sie Nurgle zu opfern. Dabei setzt er nicht nur auf seine Chaosfähigkeiten, sondern auch auf durchdachte Strategien.

Besondere Skills:

Vasallen erhalten Gift-Angriffe und verbreiten Nurgle-Korruption

Kann Seuchen erzeugen

Vilitch, der Champion von Tzeentch

Dass der Anhänger von Tzeentch ein paar Schrauben locker hat, dürfte niemanden überraschen, der sich im Warhammer-Universum auskennt. Immerhin ist Vilitch ein Anhänger des wahnsinnigen Magiergottes. Er wird stets begleitet von seinem mit ihm verbundenen Zwilling Thomin (der Kerl mit der dicken Rüstung) und kann Feinde seinem Willen unterwerfen.

Der Trailer stellt euch erstmal den bedrohlich wirkenden Thomin vor, aber als Vilitch selbst auftritt, wird schnell klar, wer wirklich der mächtigere Zwilling ist:

So spielt sich Vilitch: Im kommentierten Gameplay-Video der Entwickler seht ihr außerdem, wie Vilitch seinen Bruder als stumpfsinnige Kampfmaschine benutzt und sich eine Armee aus wahrscheinlich nicht ganz so willigen Untergebenen zusammen sammelt. In seiner Gefolgschaft sind auch faszinierende Tzeentch-Kreaturen vertreten.

Besondere Skills:

Vasallen erhalten zusätzliche Barrieren-Hitpoints

Konvertiert einen Teil der eigenen Gefallenen zu Kampfseelen

Valkia, der Champion von Khorne

Selbstverständlich schickt auch der tobende Kriegsgott Khorne eine schlagkräftige Schachfigur in den Kampf: Er setzt auf die schiere Stärke von Valkia der Blutigen. Diese dämonische Kriegerin durchbohrt Feinde mit ihrem Speer und tränkt mit ihrem Blut die eigene Rüstung - wie man das in Khornes Domäne eben so macht.

Im Trailer schnetzelt sich die Dämonenprinzessin durch feindliche Truppen und zeigt, warum sie den Beinamen »Schwertmaid des Blutgottes« zu Recht trägt:

Wie spielt sich Valkia? Ein Gameplay-Video haben die Entwickler der Kriegerin noch nicht spendiert, es dürfte aber voraussichtlich am 11. August 2022 erscheinen - und wir tragen es dann selbstverständlich hier nach!

Besondere Skills:

Einheiten bewegen sich nach einem Sieg 20 Prozent weiter

Erhält 50 Prozent mehr Seelen für das Opfern von Gefangenen

Falls euch dieser Artikel jetzt Lust auf Warhammer gemacht hat, ihr aber nicht bis zum 23. August warten wollt - oder Total War so gar nicht euer Fall ist - dann schaut doch mal in unserem großen Ranking der 15 besten Warhammer-Spiele vorbei!

Jetzt seid ihr dran: Welcher vorgestellte Chaoslord gefällt euch am besten? Holt ihr euch den DLC überhaupt oder lässt euch die Erweiterung komplett kalt? Lasst uns eure Meinung gern in den Kommentaren wissen!