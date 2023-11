Trailer der Woche: Umstrittenes Survival-Spiel zeigt sich unbeirrt

Falls ihr schon von The Day Before gehört habt, war es womöglich nichts Gutes.

Ein nahender Release könnte kaum unter einem schlechteren Stern stehen als der von The Day Before. Seit der ersten Ankündigung begleiten Zweifel und Kontroversen den davor unbekannten Entwickler Fntastic. Ein neuer Trailer einen Monat vor Release soll nun Überzeugungsarbeit leisten.

Wir zeigen euch hier die spannendsten Trailer der Woche! Dazu gehören neben The Day Before außerdem das erste Addon für Diablo 4 sowie das ganz neue Action-Rollenspiel Achilles. Viel Spaß!

Falls ihr euch zudem für Steam-Spiele unter dem Radar interessiert, schaut gerne mal hier vorbei:

Neue Spiele 5 neue Steam-Hits, die kaum jemand kennt von Christian Just

Platz 3: Diablo 4

0:46 Diablo 4 kündigt im Teaser das erste Addon mit komplett neuer Klasse an

Jupp, auch Diablo 4 bekommt ein Addon! Die Erweiterung fügt nebst einem neuen Gebiet auch eine neue Klasse hinzu, die es bisher in keinem Serienteil zu spielen gab. Welche genau, darum ranken sich noch Mythen. Kein Wunder, immerhin soll Vessel of Hatred erst Ende 2024 erscheinen.

Der Teaser-Trailer kann Fans der düsteren Story mit Mephistos Gänsehautstimme und einem akustischen Hauch des Wahnsinns überzeugen. Was wir tatsächlich sehen: Dschungel und eine große Tempelanlage. Was wir schon jetzt alles zu Diablo 4: Vessel of Hatred wissen, fassen wir für euch kompakt zusammen.

Platz 2: The Day Before

3:22 The Day Before will im finalen Trailer zeigen, was das umstrittene Survival-MMO zu bieten hat

Das Survivalspiel The Day Before musste bereits vor Release etliche Kontroversen durchstehen. Gleich zwei Mal wurde Entwickler Fntastiv Diebstahl vorgeworfen, zuletzt sollen Formulierungen im Trailer abgekupfert worden sein. Kritiker behaupten zudem, das Spiel sei mehr Schein als Sein.

Nun, in spätestens einem Monat wissen wir mehr, dann soll The Day Before nach mehrmaliger Verschiebung am 7. Dezember 2023 erscheinen. Der neueste Trailer soll hier nochmal die Werbetrommel rühren, indem er die Grundzüge und den Anfang des Spiels erklärt.

Platz 1: Achilles Legends Untold

1:15 Der größte Krieger aller Zeiten ist mit dem Action-Spiel Achilles: Legends Untold jetzt auf Steam

Das neue Action-Rollenspiel Achilles: Legends Untold ist kürzlich auf Steam erschienen und zeigt sich im Trailer selbstbewusst. Ihr seid Achilles, der größte Krieger der Menschheitsgeschichte, der mythologische Monster und Götter bezwingt und so zur Legende wird.

Achilles: Legends Untold setzt dabei auf klassische Hack&Slay-Tugenden, eine Iso-Perspektive und die Jagd nach immer besseren Waffen und Ausrüstungsgegenständen. Der Trailer kann jedenfalls Lust auf das Spiel machen.