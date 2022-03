Fortnite-Einnahmen für die Ukraine: In drei Tagen bereits 45 Millionen

Vom 20. März bis zum 3. April 2022 spendet Epic sämtliche Einnahmen seines Multiplayer-Hits Fortnite an humanitäre Organisationen, um hilfsbedürftigen Menschen in der Ukraine zu helfen. Auch Microsoft beteiligt sich, indem sie die Xbox-Erlöse des Spiels mit in den Spendentopf werfen.

Aktuell sind auf diesem Weg schon über 50 Millionen US-Dollar (umgerechnet etwa 45 Millionen Euro) zusammengekommen, die nun für die Bereitstellung dringend benötigter Hilfsgüter wie medizinischer Versorgung, Nahrungsmittel, sauberes Trinkwasser, rechtlichen Beistand und Unterkünfte verwendet werden.

Dabei wartet Epic laut eigenen Aussagen nicht darauf, dass die Einnahmen von den zahlreichen Plattformen und Transaktionspartnern an sie überwiesen werden, sondern spendet innerhalb weniger Tage die jeweils notierten Profite.

Die Liste der unterstützten Partner möchte Epic im Verlauf der Aktion noch erweitern. Konkret gehen die Gelder momentan an die folgenden Organisationen:

Direct Relief , eine kalifornische Non-Profit-Organisation, die ebenfalls medizinische Hilfe und Mittel bereitstellt. Laut Forbes Magazine kommen 100 Prozent der Spenden bei den Bedürftigen an.

, eine kalifornische Non-Profit-Organisation, die ebenfalls medizinische Hilfe und Mittel bereitstellt. Laut Forbes Magazine kommen 100 Prozent der Spenden bei den Bedürftigen an. UNICEF (Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen), die wohl bekannteste Hilfsorganisation für Not leidende Kinder weltweit wurde bereits 1946 gegründet und ist in circa 190 Staaten aktiv.

(Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen), die wohl bekannteste Hilfsorganisation für Not leidende Kinder weltweit wurde bereits 1946 gegründet und ist in circa 190 Staaten aktiv. WFP (Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen), die wichtigste Institution der Vereinten Nationen im Kampf gegen den globalen Hunger. Allein 2020 halfen sie 138 Millionen Menschen.

(Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen), die wichtigste Institution der Vereinten Nationen im Kampf gegen den globalen Hunger. Allein 2020 halfen sie 138 Millionen Menschen. UNHCR (Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen), das seit 1950 Vertriebene aus Krisenregionen unterstützt und bereits mehrfach den Friedensnobelpreis erhielt.

Sicherlich war es der Aktion auch nicht abträglich, dass in Fortnite zeitgleich Kapitel 3, Season 2 mit dem Titel »Widerstand« anlief und eventuell vorübergehend abgesprungene Spieler zurückholte.

Bis zum 3. April gehen sämtliche Erlöse aus dem Verkauf von V-Bucks, Fortnite Crew (ein Abo-Service), Geschenk-Battle-Passes und kosmetischen Paketen, die für Echtgeld erworben werden, an den guten Zweck. Ein individuelles Ablehnen dieses Verwendungszwecks ist nicht möglich.

Das bedeutet allerdings nicht, dass ihr Fortnite-Käufe nun als Spende von der Steuer absetzten könnt, denn das macht Epic bereits selbst. Nur direkt an eine Hilfsorganisation gespendetes Geld darf als solches gemeldet werden. Wenn ihr das gerne tun würdet, verwendet die oben genannten Links.

In der jüngsten Vergangenheit gab es bereits mehrere Spendenaufrufe, die von Spielefirmen organisiert wurden. So sammelte die Indie-Plattform itch.io stattliche 5,8 Millionen Euro mit ihrem über 600 Spiele umfassenden Bundle. Direkt im Anschluss übertraf Humble Bundle diese Zahl um ein Vielfaches - und das mit gerade mal 87 gebündelten Spielen.