Anthem spaltet die Gaming-Welt. Nachdem Bioware vor Release noch bahnbrechende Geschichten und eine lebendige Open World angekündigt hatte, sind viele Spieler mit dem fertigen Produkt unzufrieden. Auch wir haben in unserem GameStar-Test von Anthem wegen zahlreichen Schwächen des Shooters eine Wertung von »nur« 67 vergeben. Und damit liegen wir immer noch über dem internationalen Wertungsdurchschnitt von aktuell 60 Punkten.

Trotzdem hat Anthem auch haufenweise begeisterte Fans. Unter unserem Test, sowie unter allen möglichen News, Videos und Artikeln zu Biowares Shooter lesen wir in euren Kommentaren immer wieder, dass viele Spieler das Sci-Fi-Abenteuer nicht nur mögen, sondern sogar super finden.

Trotz aller Schwächen von Anthem bietet das Spiel noch genügend Pluspunkte, dass manche von euch mit Freuden zig Stunden in den Grind um immer besseren Loot investieren. Und genau da wollen wir einhaken und euch eine Chance geben, eure Meinung kund zu tun. Was begeistert euch so sehr an Anthem?

Sagt uns eure Meinung zu Anthem!

Stimmt in unserer Umfrage ab, welche Aspekte von Anthem euch am ehesten all seine Schwächen vergessen lassen. Wenn ihr noch andere als die angegebenen Gründe habt, dann schreibt sie uns gerne direkt in die Kommentare unter dieser Umfrage!

Wir lassen die Abstimmung eine Woche lang vom 21. bis zum 28. März um 18 Uhr laufen, werten sie dann anschließend aus und packen eure Meinung in einem ausführlichen Artikel zusammen.

Vielen Dank fürs Teilnehmen an dieser Umfrage! Noch viel mehr aktuelle Infos, Artikel und News zu Biowares Shooter findet ihr auf unserer Produktseite von Anthem. In unseren aktuellsten Meldungen erfahrt ihr unter anderem, warum die Entwickler selbst vom Launch ihres Spiels enttäuscht waren und warum Anthem vom Start von The Division 2 profitiert hat.