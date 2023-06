Diese 2 Minuten in der Unreal Engine 5 zeigen, wie beeindruckend die Spiele der Zukunft aussehen können

Schick, schicker, Unreal Engine 5? Ein neues Video scheint sich diesem Motto zumindest verschrieben zu haben.

In den vergangenen Tagen fanden zahlreiche Nicht-E3-Events statt. Los ging es mit dem Summer Games Fest, dann ging es weiter mit dem großen Xbox-Bethesda-Showcase und der PC Gaming Show, ehe sich auch noch Ubisoft die Ehre gab. In den Lücken zwischen diesen großen Events gab es noch zahlreiche kleinere Shows.

Eine davon war die Future Games Show. Dort wurden aber nicht nur Spiele gezeigt, die in naher Zukunft erscheinen, sondern auch Epic hat einen Trailer gezeigt. Der Unreal-Engine-Hersteller zeigt mit einem rund zweiminütigen Showcase, welche Spielegrafik wir in den kommenden Jahren erwarten dürfen.

Keine hauseigene Techdemo

Das Besondere an dem Video ist, dass es sich nicht um eine aufwendig von Epic selbst erstellte Techdemo handelt. Vielmehr wird ein Zusammenschnitt von 23 semi-professionellen Werken gezeigt, die kreative Menschen mit der Unreal Engine 5 erstellt haben. Wenn ihr euch für einen der gezeigten Ausschnitte besonders interessiert, findet ihr in der Videobeschreibung des YouTube-Videos alle Links zu den jeweiligen Demos.

Was sind unsere persönlichen Highlights? Müssten wir uns für drei Demos entscheiden, wären es die an den Film Das Fünfte Element angelehnte Großstadt (0:04), die äußerst detaillierte Swam Barn (0:54) und das leider nur ganz kurz zu sehende The Witcher Village Environment (1:14).

Wann beginnt die Zukunft?

Keine Sorge, wir werden jetzt nicht so philosophisch, wie es die Zwischenüberschrift befürchten lässt. Es geht bloß um die Frage, wann Spiele so gut wie in dem Showcase aussehen werden.

Ein genaues Datum kennen wir natürlich nicht. Betrachten wir uns kommende Grafik-Highlights auf Basis der Unreal Engine wie Stalker 2 oder Hellblade 2, wagen wir aber durchaus die Prognose, dass es nicht mehr viele Jahre dauern dürfte, bis wir derlei Optik auch im Gaming-Alltag genießen können.

Jetzt sind wir auf eure Gedanken zu dem Thema gespannt. Was sagt ihr zum neuen Epic-Showcase-Video? Welche der darin gezeigten Ausschnitte gefallen euch am meisten und gibt es vielleicht sogar Szenen, die euch aus einem bestimmten Grund nicht zusagen? Was ist euer persönliches Grafik-Highlight der kommenden Monate oder Jahre? Schreibt es uns in die Kommentare!