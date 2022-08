Steam, Epic und Co.: Unsere Spiele-Geheimtipps im August 2022

Der August 2022 bringt ziemlich viele große Namen: Gerade erst hat Spider-Man sich selbst übertroffen und mit dem PC-Port die beste Version des Spiels veröffentlicht. Und dann geht es ja noch weiter mit Total War: Warhammer 3 - Immortal Empires, Saints Row, F1 Manager 2022 - und natürlich auch mit der gamescom.

Falls auf eurer persönlichen Spieleliste trotzdem noch ein paar Lücken frei sind, haben wir die perfekten Geheimtipps gefunden, um sie zu stopfen. Vor allem Strategie-Fans und Freunde von emotionalen Geschichten sollten sich unsere Übersicht genau anschauen - aber es ist auch ordentlich Action für zwischendurch dabei. Oder ihr packt eure Favoriten auf die Wunschliste und schnappt sie euch, wenn mal wieder Flaute ist und sie im Sale landen! Wir wünschen euch wie immer viel Spaß beim Stöbern.

Diese Geheimtipps im August solltet ihr auf dem Radar haben

Regiments

Genre: Echtzeit-Strategie

Echtzeit-Strategie Entwickler: Bird’s Eye Games

Bird’s Eye Games Publisher: MicroProse Software

MicroProse Software Plattformen: PC

PC PC-Stores: Steam

Steam Release: 16. August 2022

Bedrückendes Setting: Im neuen RTS-Spiel Regiments ist aus dem Kalten Krieg ein aktiver Konflikt zwischen den Großmächten geworden, die ihn 1989 auf deutschem Boden ausfechten. Ihr habt Zugriff auf Truppen, Panzer, Flugzeuge, Artillerie und mehr, um mit gewagten Manövern die Oberhand zu gewinnen. Die Entwickler kündigen mehr als 100 verschiedene Vehikel an!

In der Kampagne erlebt ihr den Krieg aus verschiedenen Perspektiven und tretet gegen gerissene KI-Gegner an. Dazu kommen weitere Spielmodi, in denen ihr jeweils unterschiedliche Ziele verfolgt - klingt also, als ob Strategie-Fans mit Regiments erstmal nicht langweilig wird!

We are OFK

Genre: Adventure

Adventure Entwickler: TeamOFK

TeamOFK Plattformen: PC, PS5, Switch

PC, PS5, Switch PC-Stores: Steam

Steam Release: 18. August 2022

Hier kommt Nachschub für Story-Fans und die Musiker unter euch! We Are OFK erzählt die Geschichte einer fiktiven Pop-Band, die von vier Freunden in Los Angeles gegründet wird. Nun müssen sie die Liebe zur Musik mit ihrem manchmal frustrierend schwierigen Alltag unter einen Hut bringen. Den großen Erfolg muss man sich im Showbusiness eben oft hart verdienen.

Das Adventure ist in fünf Episoden eingeteilt wie Life is Strange, alle sind im Kaufpreis dabei und erscheinen im Wochenabstand. Natürlich dürft ihr auch selbst Musik machen und bei fünf interaktiven Musikvideos der Band mitklimpern - klingt ganz ähnlich wie die Bandproben aus Night in the Woods.

Midnight Fight Express

Genre: Action

Action Entwickler: Jacob Dzwinel

Jacob Dzwinel Publisher: Humble Games

Humble Games Plattformen: PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch

PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch PC-Stores: Steam, Humble

Steam, Humble Release: 23. August 2022

Wenn euch Hotline Miami gefallen hat, könnte Midnight Fight Express was für euch sein. Das gleiche gilt für Fans von gepflegter Faust-Action a lá John Wick. In diesem düsteren Beat’em’Up drescht ihr euch mit Gewehren, Baseballschlägern, Messern, Brechstangen und so weiter durch verschiedene Level, etwa Bahngleise oder eine Bar - in der ihr natürlich erstmal sämtliche Gläser zerdeppert.

Der Entwickler verspricht, dass die Kämpfe nicht nur cool aussehen, sondern dank vieler Kombos auch ordentlich Anspruch dahinter steckt. Bis ihr einen tödlichen Tanz vollführt, müsst ihr euch also vermutlich erstmal etwas eingrooven.

Weitere spannende Geheimtipps im August 2022

South of the Circle: Story-Adventure über die Liebe zwischen zwei Akademikern, die in den Kalten Krieg verwickelt werden. Peter stürzt in der Antarktis ab und eure Entscheidungen bestimmen, wie (und ob) er zu seiner geliebten Clara zurückkehrt. Seit 3. August bei Steam.

Story-Adventure über die Liebe zwischen zwei Akademikern, die in den Kalten Krieg verwickelt werden. Peter stürzt in der Antarktis ab und eure Entscheidungen bestimmen, wie (und ob) er zu seiner geliebten Clara zurückkehrt. Seit 3. August bei Steam. Hooked on You: A Dead by Daylight Dating Sim: Der Titel ist Programm! Hier wird's romantisch, wenn auch auf eher ... ungewöhnliche Art. Ihr reist mit Killern aus Dead by Daylight auf eine tropische Insel und verliert euer Herz - also hoffentlich nur im übertragenen Sinne. Seit 3. August bei Steam.

GigaBash : Noch mehr Beat'em'Up-Action. Wenn ihr wollt, kämpft ihr als gewaltiges Urzeitmonster gegen einen Riesenmech oder umgekehrt. Zehn verschiedene Charaktere stehen zur Wahl. Seit 4. August bei Steam und bei Epic.

: Noch mehr Beat'em'Up-Action. Wenn ihr wollt, kämpft ihr als gewaltiges Urzeitmonster gegen einen Riesenmech oder umgekehrt. Zehn verschiedene Charaktere stehen zur Wahl. Seit 4. August bei Steam und bei Epic. Tyrant’s Blessing : Rundenstrategie, in der zwar Frieden in einem Königreich herrscht - aber nur, weil fast alle in Untote verwandelt wurden. Ihr und eure Truppe aus Überlebenden wollen die Welt vor den Zombies retten. Seit 8. August bei Steam.

: Rundenstrategie, in der zwar Frieden in einem Königreich herrscht - aber nur, weil fast alle in Untote verwandelt wurden. Ihr und eure Truppe aus Überlebenden wollen die Welt vor den Zombies retten. Seit 8. August bei Steam. Rollerdrome: Shooter trifft Skate-Spiel. Ihr flitzt auf Rollschuhen durch Arenen und ballert dabei auf eure Konkurrenten - der blutige Sport Rollendrome ist nichts für schwache Nerven. Ab 16. August bei Steam.

Islets : Wunderhübsch handgezeichnetes Metroidvania, das mehr Fokus auf spannende Umgebungen und interessante NPCs legt als auf atemlose Action. Ab 24. August bei Steam.

: Wunderhübsch handgezeichnetes Metroidvania, das mehr Fokus auf spannende Umgebungen und interessante NPCs legt als auf atemlose Action. Ab 24. August bei Steam. Immortality : Spielbares Filmdrama mit realen Schauspielern, in dem ihr das rätselhafte Verschwinden von Melissa Marcel aufklärt. Stammt vom Entwickler hinter Her Story. Ab 30. August bei Steam.

: Spielbares Filmdrama mit realen Schauspielern, in dem ihr das rätselhafte Verschwinden von Melissa Marcel aufklärt. Stammt vom Entwickler hinter Her Story. Ab 30. August bei Steam. Orx : Hier schütteln sich Deckbuilder und Tower Defense die Hand. Ihr bestimmt durch Karten eure Aktionen, baut eine gewaltige Burg aus und wehrt die mordlustigen Horden von Orks ab. Ab 30. August bei Steam

: Hier schütteln sich Deckbuilder und Tower Defense die Hand. Ihr bestimmt durch Karten eure Aktionen, baut eine gewaltige Burg aus und wehrt die mordlustigen Horden von Orks ab. Ab 30. August bei Steam Scathe: Sieht aus wie Doom, der Ego-Shooter spielt sich aber doch etwas anders. Ihr weicht nämlich flugs aus oder nutzt Deckung, um aus dem Gröbsten raus zu bleiben. Bietet auch Koop-Modus. Ab 31. August bei Steam.

Ist bei den Geheimtipps des Monats im August was für euch dabei? Oder habt ihr noch andere Spiele auf dem Schirm, die zu Unrecht übersehen werden könnten? Schreibt es uns gern unter diesem Artikel!