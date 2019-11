Ursprünglicher Erfinder sehr angetan von Diablo 4

Die große Ankündigung von Diablo 4 bildet den krönenden Höhepunkt der diesjährigen BlizzCon. Neben einem atmosphärischen Render-Trailer wurde echtes Gameplay gezeigt - und unser Maurice konnte es sogar ausführlich anspielen. Dabei bemüht sich der neueste Teil der Action-Rollenspiel-Serie, zurück zu den eigenen Wurzeln zu finden. Düster, atmosphärisch und bitterböse soll es sein. Der ursprüngliche Diablo-Erfinder David Brevik findet das ganz hervorragend.

Via Twitter äußert sich der Entwickler-Veteran äußerst angetan von den Neuerungen und Grundideen hinter Diablo 4. Die Story gehe ersten Anzeichen nach in die richtige Richtung - und die Online-Komponenten von Diablo 4 könnten von Brevik selbst stammen, denn seine eigene Design-Philosophie deckt sich mit dem, was Blizzard hier plant.

A lot of people have been asking me about Diablo 4, so here is my take:



1) Congrats to Blizzard on the announcement!

2) The look is much closer to D2 than D3 imo. They seem to want a grittier experience.

3) the story seems like it is going in a good direction.