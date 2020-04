Mit seinem neuen Shooter Valorant geht Riot Games aufs Ganze: Durch eine geschickte Key-Drop-Strategie pusht der Entwickler die Zuschauerzahlen auf Twitch in die Höhe. Das riesige Interesse wirkte sich auch auf die Stabilität der Server aus.

Jetzt soll deren Kapazität um 25 Prozent erhöht werden, um dem großen Andrang standzuhalten. Die genaue Laufzeit der Testphase ist nach wie vor unbekannt.

Beta Keys werden weiterhin rund um die Uhr via Twitch Drops verteilt, weswegen viele Fans stundenlang vor dem Rechner hocken - wie sie auch selbst in den Kommentaren schreiben. Manche von ihnen kommen allerdings schon seit Stunden oder sogar Tagen nicht in den Besitz der begehrten Keys.

In einem Tweet ermahnte Riot nun die Valorant-Fans, dass sie eine Pause einlegen sollen, falls sie schon zu lange vor den Streams sitzen:

One week in. A couple notes as we get into the weekend.



1. Drops are running 24/7. If you've watched a lot... take a break! CB access comes even when you're offline.



2. We hear you on demand. We've already increased CB server capacity +25% and are tracking down more internet.