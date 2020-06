Cheater reagieren empört, weil Valorant "keine zweiten Chancen" gewährt

Cheater der Closed Beta blühte mit dem Release des finalen Spiels eine böse Überraschung: Nachdem sie bereits in der Vorab-Version wegen Schummeln von Riot aus dem Verkehr gezogen wurden, bleiben sie gebannt oder werden abermals von Valorant ausgesperrt.

Dabei handelt es sich um kein Versehen: Auf Nachfrage eines Users verriet Riot-CEO Nicolo Laurent, dass es in Valorant »keine zweite Chance für Cheater« geben würde.

Sorry, no second chance for cheaters. pic.twitter.com/iNTy1cVSzA