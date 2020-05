Valorant: Wer es nicht in die Beta schafft, bekommt trotzdem Geschenke

Der extrem gehypte Taktik-Shooter Valorant dominiert seit Wochen die Streaming-Plattform Twitch - vor allem, weil man sich durch das bloße Zuschauen einen Zugang zur geschlossenen Beta verdienen kann. Da aber nicht alle der hunderttausenden Zuschauer einen Zugang bekommen können, will Riot Games den enttäuschten Fans zumindest einen kleinen Trostpreis spendieren.

Während bereits zahlreiche Spieler regelmäßig in die 5-gegen-5-Gefechte der Beta des Multiplayer-Shooter-Hoffnungsträgers abtauchen und fleißig an ihren Fähigkeiten für den offiziellen Release im Sommer schleifen, warten immer noch tausende Spieler auf einen Zugang.

Damit diese im schlimmsten Fall nicht vollkommen leer ausgehen, verteilen die Entwickler nun kleine Geschenke: Alle Spieler, die ihr Riot-Konto mit ihrem Twitch Account verbunden haben und mindestens zwei Stunden lang Valorant-Streams geschaut haben, bekommen spätestens zum Start der offenen Beta-Phase eine exklusive Spieler-Karte:

As thanks for all your interest in the VALORANT closed beta and hanging out with the @Twitch community, we have a small gift: an exclusive player card for anyone who's watched enough streams to be eligible for CB. Even if you don't get in, this'll be in your account at launch. pic.twitter.com/a1BV1DGVg1