Valorant ist erst der Anfang: An diesen 6 Spielen arbeitet Riot noch

Valorant alias Project A ist mitnichten das einzige Spiel neben dem Evergreen League of Legends und der Auskopplung Teamfight Tactics, das sich beim Studio Riot Games in Los Angeles in Entwicklung befindet. Der neue Taktik-Shooter Valorant wurde am 2. März 2020 offiziell enthüllt, soll im Sommer 2020 erscheinen und will mit seinem Mix aus Counter-Strike und Overwatch überzeugen.

Wir fassen in dieser Meldung kompakt für euch zusammen, welche Spiele derzeit noch bei Riot Games in Entwicklung sind. Einige davon stecken noch in einem frühen Stadium, während sich andere bereits deutlicher abzeichnen.

Ein Kartenspiel: Legends of Runeterra

Noch 2020 soll Legends of Runeterra erscheinen und wie Fans am Namen unschwer erkennen können, handelt es sich um ein Kartenspiel, das im LoL-Universum spielt. LoR dreht sich um die Helden des MOBAs und lässt sich von Blizzards Sammelkartenspiel Hearthstone inspirieren.

Mit einer Besonderheit: Wir sind beim Kartensammeln weniger auf Zufall angewiesen sein und spielen stattdessen durch Aufleveln Karten frei. Mit Echtgeld lassen sich zudem gezielt bestimmte Karten herstellen oder direkt kaufen, wobei letztere Variante auf eine begrenzte Zahl pro Woche beschränkt bleiben soll.

Eine Management-Sim: League of Legends Esports Manager

Mit dem LoL Esports Manager will Riot das kompetitive Geschäft des E-Sports im League-of-Legends-Universum abbilden. Wir bauen ein Team auf und begleiten es als Manager durch die E-Sport-Liga. Dabei stehen Team-Komposition, Taktik und geschäftliche Aspekte wie Spieler-Transfers und Verträge im Fokus.

Dabei setzt das Spiel auf echte Teams und Spieler. League of Legends Esports Manager soll noch während der LPL 2020 erscheinen, also vor dem 19. April 2020.

Ein Kampfspiel: Project L

Kommen wir zu den nebulöseren Projekten, zu denen lediglich die Codenamen und einige Details bekannt sind. Mit Project L befindet sich ein klassisches Prügelspiel im Stile von Street Fighter, Mortal Kombat oder Tekken bei Riot in Entwicklung.

Wir prügeln uns also in klassischer Seitenansicht mit unserem Kontrahenten und setzen mächtige Kombos und Spezialattacken an, um in allen Kampfsituationen überlegen zu sein.

Der Release liegt möglicherweise noch in weiter Ferne. Riot gab Im Sommer 2019 bekannt, dass Project L noch nicht einmal Alpha-Status erreicht hatte.

Ein Action-Rollenspiel: Project F

Sehr wenige Infos hat Riot bislang über Project F fallen lassen. Einem ersten Screenshot nach handelt es sich um ein ARG, das wegen iso-Perpektive sofort Assoziationen mit Diablo, Path of Exiles oder Torchlight weckt.

In Project F erkunden wir die laut Riot die Welt von Runeterra mit unseren Freunden - auch der Koop-Ansatz ist so bereits aus Diablo und Konsorten bekannt. Über einen ungefähren Release-Zeitraum schweigen sich die Entwickler bislang aus.

Über Riot Forge: Ruined King und Conv/rgence

Riot Games agiert bei zwei weiteren Spielen im League-of Legends-Universum lediglich als Publisher und Lizenzgeber. Es handelt sich um Ruined King von Entwickler Airship Syndicate sowie Conv/rgence: von Double Stallion. Beide Spiele tragen den Zusatz »A League of Legends Story«, um den Bezug zu LoL herzustellen.

Ruined King: Ein Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen, das von seiner Geschichte rund um Bilgewater und die Shadow Isles getrieben wird.

Conv/rgence: Ein Jump&Run, in dem wir den Helden Ekko steuern, der die Zeit beeinflussen kann.

Beide Spiele haben noch kein Releasedatum. Wenn es soweit ist, sollen Ruined King und Conv/rgence sowohl für PC als auch Konsolen erscheinen.

Weit mehr ist bereits zum ehemaligen Project A bekannt: Der Taktik-Shooter erscheint im Sommer 2020, in unserer Preview zu Valorant lest ihr alles Wissenwerte über das neue Spiel.