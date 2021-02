Paukenschlag bei der Entwicklung von Vampire Bloodlines 2: Publisher Paradox Interactive trennt sich von dem bisher verantwortlichen Studio Hardsuit Labs. Im selben Atemzug wurde der Release des Rollenspiels auf unbestimmte Zeit verschoben. Damit erscheint Vampire Bloodlines 2 nicht länger 2021 und steht aktuell ohne Entwickler dar.

Bloodlines 2 verliert seinen Entwickler

Dass man sich für die Arbeit an Vampire Bloodlines 2 vom bisher verantwortlichen Entwickler Hardsuit Labs trennt, gibt Publisher Paradox Interactive auf der offiziellen Website des Rollenspiels bekannt.

Konkrete Gründe für diese Entscheidung werden nicht genannt, dafür aber betont, dass diese Änderung »notwendig« seien, um »die eigenen Ansprüche« für Vampire Bloodlines 2 zu erfüllen.

Entwicklung wird fortgesetzt: Gleichzeitig wird hervorgehoben, dass sich das Rollenspiel definitiv weiter in Arbeit befindet. Momentan sucht Publisher Paradox Interactive nach einem neuen Studio - genauere Informationen bezüglich potentieller neuer Partner gibt es allerdings noch nicht.

Kein Release mehr 2021: Nach mehrmaligen Verschiebungen sollte Vampire Bloodlines 2 eigentlich dieses Jahr erscheinen. Mit der Trennung vom bisher verantwortlichen Entwickler Hardsuit Labs kann dieser geplante Veröffentlichungszeitraum nicht länger eingehalten werden. Der Release des Rollenspiels ist damit auf unbestimmte Zeit aufgeschoben.

Keine Vorbestellungen mehr möglich: Im Post auf der offiziellen Website gab Paradox Interactive außerdem bekannt, dass ab dem aktuellen Zeitpunkt keine Vorbestellungen von Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 mehr akzeptiert werden können. Wann die Pre-Order-Phase wieder aufgenommen wird, ist nicht bekannt.

Entwicklung unter keinem guten Stern

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 kann bereits auf eine turbulente Entwicklungshistorie zurückblicken: Ursprünglich sollte das Rollenspiel im März 2020 erscheinen, dann wurde im August 2020 jedoch der Release auf einen unbestimmten Zeitpunkt 2021 gelegt.

Wenig später gaben Publisher Paradox Interactive und Entwickler Hardsuit Labs bekannt, sich von den beiden kreativen führenden kreativen Köpfen des Projekts zu trennen: Lead Writer Brian Mitsoda und Creative Director Ka'ai Cluney.

Sowohl Cluney als auch Mitsoda hatten zuvor bereits fünf Jahre lang an Bloodlines 2 gearbeitet, für die beiden Entwicklerveteranen stellte die Entwicklung ein »Herzensprojekt« dar. Mehr zur Entlassung Mitsodas und Cluney lest ihr in unserem ausführlichen Bericht zu dem Thema:

Wenig später folge dann der Ausstieg des bisher verantwortlichen Senior Narrative Designer Cara Ellison: Die Entwicklerin stieg bei Hardsuit Labs aus, um bei dem australischen Studio League of Geeks (Armello, For the King) eine neue Heimat zu finden.

In Ellisons Fußstapfen trat dann Samatnha Wallschlaeger, die zuvor bei Studios wie BioWare, Monolith oder ArenaNet arbeitete und an Projekten wie Guild Wars 2, Star Wars: The Old Republic und Mass Effect: Andromeda beteiligt war.

Mit der Trennung von Paradox Interactive und den Hardsuit Labs dürfte aber auch Wallschlaeger nicht länger an der Entwicklung von Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 beteiligt sein. Immerhin verabschiedete man sich von dem kompletten Entwicklerstudio und ist aktuell auf der Suche nach einem Ersatz.

Übrigens: Bereits im Juni 2019 zeigten sich Fans bezüglich des bisher gezeigten Materials zu Vampire Bloodlines 2 besorgt. Warum viele Spieler des ersten Rollenspiels zu diesem Zeitpunkt schon skeptisch waren, hatten wir damals in dem folgenden Video aufgearbeitet - eine ausführliche Plus-Preview haben wir ebenfalls für euch parat.

Was sonst im Bloodlines-Universum passiert

Bloodlines 2 ist nicht das einzige Spiel des Vampire-Universums, das sich derzeit in Entwicklung befindet: Ein Battle-Royle-Spin-off soll ebenfalls kommen - allerdings nicht von den Hardsuit Labs, sondern dem Studio Sharkmob.

Dieses Team setzt sich aus ehemaligen Ubisoft-Entwicklern zusammen und dürfte von der Entlassung der Hardsuit Labs nicht betroffen sein. Alle Infos zum für 2021 geplanten Vampire-Ableger findet ihr hier:

Die Vorfreude auf Bloodlines 2 ist übrigens nicht ohne guten Grund so groß: In seiner Plus-Kolumne huldigt Michael Graf dem »unsterblichen Rollenspiel« und beschreibt, warum ihr das erste Vampire unbedingt gespielt haben müsst! Ob eine Fortsetzung dem überhaupt gerecht werden kann, ist natürlich eine andere Debatte.