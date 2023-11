Viel kritisierter Shooter plötzlich in Deutschland wieder unter den meistverkauften Spielen

Battlefield 2042 hat sich im Oktober 2023 gut verkauft, zumindest in Deutschland.

Welche Spiele werden in Deutschland am meisten verkauft? Dieser Frage geht der Branchenverband game nach und veröffentlicht regelmäßig Listen der monatlich meistverkauften Titel. Im Oktober 2023 sind wie zu erwarten viele große Neuerscheinungen an der Spitze, aber es gibt auch ein paar Überraschungen.

Das sind die meistverkauften Spiele in Deutschland

Ein großer Teil der Liste der im Oktober in Deutschland am meisten verkauften Titel besteht aus frischen Releases wie Assassin's Creed, Super Mario oder Spider-Man. Außerdem finden sich auch wieder einige Evergreens in den Charts, wie etwa GTA 5 oder das über 14 Jahre alte Minecraft:

Zu den größeren Überraschungen gehört Battlefield 2042. Der Multiplayer-Shooter ist nicht nur schon zwei Jahre alt, sondern auch der mit Abstand unbeliebteste Teil der Reihe. Nach einem katastrophalen Release konnten die Entwickler aber zuvor verspieltes Vertrauen mit vielen Updates und neuen Inhalten zurückgewinnen. Im Oktober sank der Preis für den Shooter auf Steam außerdem zum ersten Mal unter 10 Euro.

1:37 Battlefield 2042 bringt mit dem Halloween-Spielmodus synthetische Killermaschinen auf den Plan

Wie entstehen die Charts?

Die Charts setzen sich aus den digitalen und physischen Käufen von PC- und Konsolenspielen zusammen, die in Deutschland über den Zeitraum eines Monats getätigt werden. Verwendet werden dabei die Daten der Plattform Games Sales Data. An der Erhebung nehmen zahlreiche Einzelhändler und Publisher , sowie digitale Stores wie PSN, Steam und Xbox Live teil.

Wie aussagekräftig ist das? Auch wenn die Charts wohl die allermeisten Verkäufe erfassen, ist die monatliche Übersicht an sich gerade im Fall neuveröffentlichter Spiele nur begrenzt aussagekräftig. So erschien etwa Assassin's Creed Mirage etwa schon am 5. Oktober, und war damit deutlich länger im Verkauf als Super Mario Bros. Wonder, das erst am 20. Oktober erschien. Die beiden Titel sind also über den Kalendermonat betrachtet nur schwer zu vergleichen.

Spannender ist dann nochmal die Jahresübersicht, die auch 2022 einige Überraschungen bereithielt:

Habt ihr von den neuen Spielen wie Assassin's Creed Mirage oder Super Mario Bros. Wonder erwartet, dass sie so große Erfolge werden, oder überrascht euch die ein oder andere Platzierung? Welches Spiel aus den Oktober-Charts habt ihr selbst im vergangenen Monat gekauft? Und was wird eurer Meinung nach das erfolgreichste Spiel im November? Schreibt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren!