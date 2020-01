Dass Blizzard ursprünglich andere Pläne für Warcraft 3: Reforged hatte, ist bereits bekannt. Bei der Ankündigung hieß es beispielsweise noch, die Entwickler wollten Teile der Singleplayer-Kampagne etwas mehr ausbauen und besser mit dem bestehenden WoW-Kanon verbinden.

Bekannt ist außerdem, dass diese Pläne im Laufe der Entwicklung verworfen wurden. Offenbar hatte das Team aber große Teile der neuen Geschichte bereits geschrieben. Im Interview mit den Entwicklern haben uns Production Director Kaeo Milker und Lead Artist Rob McNaughton verraten, dass viele der Pläne schon Form angenommen hatten, bevor man sich für eine andere kreative Richtung entschied:

"Während der Entwicklung, hatten wir eine Menge verschiedener Ideen, wie wir das Ganze angehen wollen. Aber als wir immer weiter in die Entwicklung kamen, manifestierte sich die Idee, der originalen Geschichte so treu wie möglich zu bleiben. Es gab eine Zeit, in der wir die gesamte Kampagne komplett neu geschrieben hatten. Auf Basis des internen wie externen Feedbacks beschlossen wir aber schließlich, dem Weg des Originals zu folgen."