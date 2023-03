Total War: Warhammer 3 bekommt noch viele DLCs, aber erfindet keine neuen Fraktionen mehr

Cathay soll in Zukunft noch deutlich mehr Einheiten erhalten - aber bleibt im Osten wohl allein.

Seitdem Immortal Empires veröffentlicht wurde, warten die Fans von Total War: Warhammer 3 gespannt auf die nächsten DLCs. Erst vor kurzem enthüllte das Team, wie es in etwa im Jahr 2023 weitergeht. Hier war von drei großen DLCs die Rede - von denen einer mit großer Sicherheit die Chaoszwerge in's Spiel bringt.

Während eines Interviews mit Rookery Publications ging Narrative Designer Andy Hall von Creative Assembly nun darauf ein, was sonst noch alles an künftigen Inhalten angedacht ist. Vor allem schob er einer großen Theorie aber auch einen klaren Riegel vor: Nippon, oder andere komplett neue Fraktionen, sind derzeit nicht geplant. Das ganze Interview seht ihr hier:

Neue Inhalte für Cathay, Kislev und alte Völker

Im Verlauf des Videointerviews kam auch die Frage auf, ob Creative Assembly die Einheiten-Liste der beiden brandneuen Fraktionen Cathay und Kislev weiter ausbaut. Hier konnte Hall zwar keine konkreten Beispiele nennen, bestätigte aber, dass daran gearbeitet wird.

Es ist eine sehr wahrscheinliche Vermutung, dass wir in Zukunft in Richtung Cathay und Kislev blicken, um sie zu vergrößern und zu vertiefen. Mit wirklich unglaublich coolen, cooolen Kram. Cathay, wie sein Gegenstück auf der Erde [China, anm. d. Red.], ist unglaublich groß. Es ist riesig und wir haben bislang nur den Teil in der Nähe der Großen Bastion aufgegriffen und ein wenig was von dem Bereich vor dem Trauergebirge. Es gibt so viel Platz, den wir uns in Cathay anschauen und Gebiete, die wir ausweiten können.

Neben diesen beiden neuen Fraktionen sollen aber auch ein paar etablierte Völker einiges an Aufmerksamkeit erhalten. Hall spricht in dem Interview von Fraktionen, die sehr, sehr früh veröffentlicht wurden und ein bisschen Liebe benötigen.

Damit können im Grunde nur Völker gemeint sein, die es bereits im ersten Warhammer gab. Müssten wir tippen, böte sich natürlich ein weitere Rework der Zwerge an, sobald sie mit den Chaoszwergen ihr Gegenstück erhalten.

Kein Nippon geplant

Total War: Warhammer beinhaltet bereits die meisten Fraktionen, die auch im Tabletop vorkommen. Sollte das Team in Zukunft also noch weitere unverbrauchte Fraktionen einbauen, müssten sie sich erstmal welche ausdenken. So etwas wurde auch schon gemacht, für Cathay gab es etwa nur die Lore, aber keine Armee-Vorlage.

Viele Fans rechnen deshalb damit, dass Nippon ebenfalls auf diese Art ins Spiel kommen könnte. Zumal die Grenzen dieses Landes auf der Weltkarte laut Dataminer schon im Spiel zu finden sind. Hall zufolge plant das Team derzeit aber nicht, noch einmal wie bei Cathay eine ganze Fraktion zu erfinden:

Erwartet nicht zu viel. Wir haben eine massive Roadmap für Warhammer 3, wir stehen auch erst am Anfang dieser Roadmap. Aber sind brandneue Rassen darauf? Momentan nicht.

Was haltet ihr davon? Habt ihr euch auf Nippon gefreut oder gäbe es andere Fraktionen, die euch lieber gewesen wären? Schreibt es uns in die Kommentare!