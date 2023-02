Total War: Warhammer 3: Es besteht kein Zweifel mehr, welches neues Volk per DLC erscheint

Fans haben lange darauf gewartet, jetzt gibt es endlich Gewissheit: Total War: Warhammer 3 hat mit seinem neuesten Trailer zu Immortal Empires die Chaoszwergen als kommendes DLC-Volk offiziell bestätigt. Die niederträchtigen Gesellen lassen sich zumindest für ein paar Sekunden blicken, nachdem ein Leak von vor über einem Jahr bereits auf ihre Ankunft hoffen gelassen hatte.

Übrigens: Mit der Ankunft der Chaoszwerge hofft so manch Fan - wie auch Fabiano - dass die normalen Zwerge umfangreich überarbeitet werden. Warum das bitter nötig ist, erklärt euch unser hauseigener Total War-Experte in seiner Kolumne:

63 12 Total War: Warhammer 3 Ausgerechnet mein liebstes Fantasy-Volk treibt mich zur Weißglut

Zwerge - aber chaotisch

Konkrete Infos zum Chaoszwergen-DLC und wann dieser erscheinen soll, gibt es zum aktuellen Zeitpunkt jedoch nicht. Erst Anfang Februar hatten die Entwickler bei Creative Assembly einen groben Überblick über ihre Pläne für 2023 geteilt und dabei mindestens drei große DLCs angekündigt. Im April soll der erste davon aufschlagen, im Sommer und Winter folgen dann die nächsten.

Damit liegt die Vermutung nahe, dass die Chaoszwergen im April 2023 in Total War: Warhammer 3 aufschlagen, zu denen sich bereits letztes Jahr Spieledateien im Code des Strategie-Titels finden ließen. Der Teaser im neuesten Trailer zu Immortal Empires scheint dies zu bestätigen. Ab Minute 02:45 lassen sich die Chaoszwergen blicken:

3:02 Total War Warhammer 3: Im epischen Launch Trailer zu Immortal Empires fliegen die Fetzen

Wer waren die Chaoszwerge noch mal? Bei den Chaoszwergen handelt es sich um die Nachfahren ganz normaler Zwerge, die sich zu weit in die Gebiete vorgewagt hatten, die vom Chaos korrumpiert wurden. Dabei haben sie sich zu diabolischen Sklaventreibern entwickelt, denen es nicht an Raffinesse auf den Gebieten der Technologie und Magie mangelt. Das fiese Völkchen macht im Krieg sogar Maschinen Gebrauch, die von Dämonen besessen werden. Allgemein also eher ungemütliche Gesellen.

Was gerade sonst noch bei Total War: Warhammer 3 passiert

Total War: Warhammer 3 ist bereits seit dem 17. Februar 2023 verfügbar und blickt auf ein knappes Jahr voller Höhen und Tiefen zurück. Erst kürzlich gab es aber die vielleicht beste Nachricht für Fans des Strategie-Titels: Wer das Hauptspiel besitzt, bekommt jetzt auch die riesige Erweiterung Immortal Empires kostenlos dazu.

Immortal Empires ist bereits seit August 2022 in der Open Beta spielbar, am 16. Februar 2023 erschien dann die finale Version. Wir haben natürlich ein paar nützliche Einsteiger-Tipps für euch parat, unseren ausführlichen GameStar-Test zu Total War: Warhammer 3 könnt ihr wie folgt nachlesen:

109 32 Total War: Warhammer 3 im Test Ein Jahr nach Release endlich ein echtes Meisterwerk

Was haltet ihr von der offiziellen Bestätigung, dass die Chaoszwergen endlich in Warhammer 3 aufschlagen sollen? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die Zukunft von Total War? Wie zufrieden seid ihr bisher mit Immortal Empires? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!