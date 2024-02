Entwickler des Remakes von The Witcher 1 kündigt an, radikal den Rotstift anzusetzen

Die Entwickler des Witcher-Remakes wollen ganz genau hinschauen, welche Inhalte noch zeitgemäß sind.

Wer heutzutage in CD Projekts Reds Witcher-Spiele einsteigen möchte, hat mit Teil 1 einen nicht ganz so leichten Start. Da die Veröffentlichung ins Jahr 2007 zurückgeht, ist der Beginn von Geralts Abenteuern schon etwas in die Jahre gekommen.

Zum Glück wird gerade ein Remake entwickelt, für das auch einige Altlasten über die Silberklinge springen müssen, verriet ein Entwickler.

Witcher-Remake: »Teile, die schlecht sind, werden entfernt«

Das Remake der ersten Witcher übernimmt das Studio Fool’s Theory, das aus langjährigen CDPR-Entwicklern besteht. Der CEO des Studios Jakub Rokosz arbeitete bereits an Teil 2 und 3 und holt mit dem Remake jetzt auch das erste Spiel nach.

Im Interview mit GamesRadar erklärte Rokosz, dass für das Remake zunächst »eine ehrliche und sachliche Analyse nötig ist«. Dadurch soll entschieden werden, welche Teile des Originals »einfach schlecht, überholt und neu gemacht werden müssen«.

Doch Rokosz will dadurch nicht nur »die schlechten Teile entfernen«, sondern die Eckpfeiler des Spiels finden, die unbedingt erhalten bleiben müssen. Das Remake »soll immer noch das Gefühl des Originals widerspiegeln«.

Welche Inhalte und Mechaniken nun für das Remake neu entwickelt oder sogar ganz entfernt werden, verrät der Entwickler aber noch nicht.

Fans sind sich sicher: Geralts »Sammlung« wird es treffen

Das Interview löste unter Fans eine erneute Diskussion über mögliche Änderungen beim Remake aus. Ein Beispiel ist dieser Reddit-Thread:

Große Einigkeit herrscht bei der Darstellung von Geralts romantischen Abenteuern. Zwischensequenzen gab es keine, jedoch ein anzügliches Artwork für jede Eroberung des Hexers.

»Sex-Karten sind auf jeden Fall weg«, versichert Nutzer Elothel. Dass Geralt seine Sexual-Partnerinnen wie Pokémon-Karten sammeln kann, erscheint einigen nicht zeitgemäß.

TeaKnight wünscht sich, dass die Dialoge neu gemacht werden, sie fühlten sich seiner Meinung nach »mies und abrupt« an. Was sich die GameStar-Redaktion vom Witcher-Remake erhofft, haben wir in diesem Artikel erklärt.

Ob das Kampfsystem mit seinen verschiedenen Haltungen geändert oder beibehalten werden soll, gibt es geteilte Meinungen.

Wann das Remake erscheinen soll, ist bisher nicht bekannt. Es kann aber noch etwas dauern, da The Witcher 4 sogar noch vorher erscheinen soll und auch noch kein Releasefenster hat.

Gibt es Inhalte oder Mechaniken, die für das Remake von The Witcher 1 auf jeden Fall erhalten bleiben sollten? Wo würdet ihr auch den Rotstift ansetzen? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.