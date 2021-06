Lasst für euren Hexer eine Münze springen, denn der Juli dürfte für viele Witcher-Fans ein spannender Monat werden: Netflix und CD Projekt Red haben mit der WitcherCon ein Event angekündigt, zu dem uns zahlreiche neue Infos zu Videospielen, TV-Serien und Filmen erwarten.

Im folgenden Artikel liefern wir euch alles Wissenswerte zur WitcherCon, wann genau das Event stattfindet, wie ihr teilnehmt und womit ihr rechnen dürft. Falls ihr euch übrigens über die Staffel 2 der Netflix-Serie The Witcher informieren wollt, findet ihr hier alles Wissenswerte:

112 9 Mehr zum Thema The Witcher: Alle Infos zu Staffel 2

Alles, was ihr zur WitcherCon wissen solltet

Was ist die WitcherCon?

Digitales Event für Witcher-News: Bei der WitcherCon handelt es sich um ein zweitägiges digitales Event, welches gemeinsam vom Streaming-Anbieter Netflix und dem Entwicklerstudio CD Projekt Red veranstaltet wird. Fans können über YouTube und Twitch jeweils zwei verschiedene Livestreams verfolgen, im Zuge derer es einige »Überraschungen« sowie »exklusive Einblicke« geben soll.

Zur WitcherCon gibt es bereits eine offizielle Website, auf die ihr einen Blick werfen könnt. In absehbarer Zeit soll ein vollständiger Veranstaltungsplan folgen, wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald es neue Infos gibt.

Wann findet die WitcherCon statt?

Datum und Uhrzeit: Die WitcherCon 2021 erstreckt sich im Juli über zwei Tage. Die exakten Starttermine der geplanten Livestreams lauten wie folgt:

9. Juli 2021 um 19 Uhr deutscher Zeit

10. Juli 2021 und 3 Uhr deutscher Zeit

Wie kann ich an der Witcher-Con teilnehmen?

Links zu den Livestreams: Die WitcherCon erfolgt 2021 über die offiziellen Kanäle von CD Projekt Red und Netflix. Klickt dafür einfach zum Start der Livestreams auf die folgenden Links:

Was genau erwartet mich auf der WitcherCon?

Das Programm: Der offiziellen Website und Pressemitteilung zufolge sind diverse »interaktive Panels« mit den Verantwortlichen hinter dem Witcher-Universum geplant. Zuschauer sollen nicht nur Neuigkeiten bezüglich der Zukunft der Marke bekommen, sondern auch »exklusive Einblicke hinter die Kulissen« und »nie zuvor gesehene Enthüllungen«.

Besonders konkret fallen die aktuellen Infos nicht aus. Neuigkeiten zu den folgenden Projekten wurden aber schon mal angeteast:

The Witcher auf Netflix - wir rechnen mit einem ersten richtigen Trailer und dem Starttermin zur zweiten Staffel

- wir rechnen mit einem ersten richtigen Trailer und dem Starttermin zur zweiten Staffel Nightmare of the Wolf auf Netflix (Anime-Film um Geralts Mentor Vesemir) - wir rechnen mit erstem Material und möglicherweise ebenfalls einem Starttermin

auf Netflix (Anime-Film um Geralts Mentor Vesemir) - wir rechnen mit erstem Material und möglicherweise ebenfalls einem Starttermin The Witcher: Monster Slayer (Mobile-Spiel in Pokémon-Go-Manier)

Witcher-Comics

Witcher-Merchandise

Wie steht es um das Netflix-Prequel? Aktuell befindet sich ebenfalls ein Spin-off zur Witcher-Serie auf Netflix in Entwicklung: Blood Origin wird zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht explizit erwähnt und könnte zur WitcherCon im Juli tatsächlich nur eine kleine Rolle spielen: Momentan dürften die zweite Staffel der Hauptserie und Nightmare of the Wolf bei Netflix im Fokus stehen.

Gibt es Neuigkeiten zu The Witcher 4? CD Projekt Red plant bereits sein nächstes Witcher-Spiel nach Wild Hunt, welches jedoch kein direktes Sequel wird. Allerdings dürfte das Projekt nicht weit genug fortgeschritten sein, um schon jetzt neue Infos dazu zu präsentieren. Vor allem im Anbetracht dessen, dass Cyberpunk 2077 momentan Priorität beim Studio einnimmt. Fans sollten sich also keine großen Hoffnungen machen.

99 6 Mehr zum Thema Wie realistisch ist ein The Witcher 4? Das sagen die Entwickler

Welche Erwartungen habt ihr an die erste WitcherCon? Auf welche Neuigkeiten würdet ihr euch freuen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.