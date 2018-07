WoW: Battle for Azeroth

In World of Warcraft hat das Pre-Event »Krieg der Dornen« begonnen. Sylvanas Windläufer marschiert gen Darnassus und fordert Malfurion heraus. Ziel der Horde-Anführerin ist der Weltenbaum Teldrassil. Die Allianz will das natürlich mit allen Mitteln verhindern, muss jedoch auf seine Hauptstreitkräfte verzichten, die nach einem Ablenkungsmanöver zu weit weg vom Ort des Geschehens sind.

Mit diesem Prolog bereitet Blizzard das Addon Battle for Azeroth vor und will vorab die Stimmung zwischen den beiden verfeindeten Fraktionen anheizen. Doch in der Community kommt die mehrwöchige Quest-Reihe nicht überall gut an.

Problem ist, dass die Belagerung in mehrere Abschnitte unterteilt ist. Erst nach und nach werden sie in den Wochen bis zum Release von Battle for Azeroth am 13. August 2018 freigeschaltet. Dadurch endet das Pre-Event aktuell nach rund 20 bis 30 Minuten Spielzeit, nachdem beide Seite sich in einer Pattsituation wiederfinden und auf Verstärkung warten. Erst zu einem späteren Zeitpunkt wird »Krieg der Dornen« fortgesetzt.

Armeen im Wartemodus

Bis der Kampf zwischen Horde und Allianz weitergeht, können Spieler Weltenquests an der Dunkelküste erledigen. Zur Belohnung winken Ressourcen und Items. In den Kommentaren auf Reddit und auf der offiziellen Seite äußern einige Spieler ihre Enttäuschung.

Das Event beeindrucke kaum und der erste Abschnitt wäre einfach zu schnell durchgespielt. Eigentlich soll ja Kriegsatmosphäre durch Azeroth ziehen, doch »Krieg der Dornen« konnte diese Hoffnungen wohl nicht erfüllen. So schreibt beispielsweise ein Spieler:

"30 Minuten bloßes Herumfliegen... nur damit Sylvanas sagen kann: 'Ok, warte auf Saurfang, komm nächste Woche wieder' mit vier Weltenquests, die nichts zu bieten haben. Enttäuschung wäre eine Untertreibung."

Die Erwartungen waren wahrscheinlich auch deswegen so hoch, weil das Pre-Event zu World of Warcraft: Legion mehr unternommen hat, um WoW-Veteranen zu fesseln. Damals überfiel die Brennende Legion den Fantasy-Kontinent und Spieler konnten sich den Scharen von Dämonen erwehren.

Vielleicht wird aber der nächste Abschnitt des Belagerungskrieges die Spannungskurve fester anziehen und mehr Inhalte liefern. World of Warcraft: Battle for Azeroth erscheint am 13. August 2018.