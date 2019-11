Am 6. November starteten die Festlichkeiten, um das 15-jährige Bestehen von World of Warcraft zu zelebrieren. Zu diesem Anlass gibt es ein kleines Geschenk für die Spieler, neue Schlachtzüge und eine Rückkehr ins Alteractal. Dem Event könnt ihr bis zum 8. Januar beiwohnen.

Das gibt es zum Event

Geschenk für den Login: Wer sich während des Events einloggt, bekommt ein Jubiläumsgeschenk per Ingame-Post. Das beinhaltet das Haustier Klein Nefarian, ein Feiertagspaket für mehr Erfahrung und Ruf für die Event-Dauer, ein Feuerwerk und ein Item, das euch zu den Höhlen der Zeit teleportiert. Letzteres könnt ihr allerdings nur während des Events verwenden.

Die Entwicklung von World of Warcraft geht weiter. Nachdem 2018 die Erweiterung Battle for Azeroth erschien, kündigte der Entwickler Blizzard auf der Blizzcon 2019 das nächste Addon namens Shadowlands für 2020 an. Hier wird der Schleier zwischen dem Azeroth und dem Reich der Toten zerstört, und ihr müsst euch auf dem Kontinent der Schattenland mit den Folgen auseinandersetzen.

