World of Warcraft zeigt den nächsten großen Patch 12.1: Curse of Ula'tek hat mehr zu bieten als nur einen Raid

Mit Patch 12.1 verschlägt es euch auf die Coiled Isle direkt vor Zul'Aman.

Wenige Monate nach dem Start von World of Warcraft: Midnight legt Blizzard mit dem ersten dicken Content-Update nach. Es hört auf den Namen Curse of Ula'tek und ist offiziell Patch 12.1. Der Reveal kam per Blue-Post inklusive eigenem WoWCast-Video (weiter unten im Artikel zu sehen), dazu liegen schon die kompletten PTR-Entwicklernotizen auf dem Tisch. Heißt: Wir wissen bereits erstaunlich viel!

Es kommen eine neue Insel-Zone, ein achtköpfiger Raid, ein neuer Dungeon, eine neue Art von Weltbossen und der Start von Midnight Season 2. Drumherum gibt es Housing-Updates, eine Discord-Anbindung fürs Gildenleben und – wie üblich – eine ganze Lawine an Klassenanpassungen. Hier kommen die wichtigsten Infos:

Wann erscheint Patch 12.1?

Blizzard splittet den Release wie schon bei früheren Updates in zwei Etappen. Das Content-Update selbst startet in der Woche des 7. Juli 2026. Dann gibt es die neue Zone samt Story, den neuen Dungeon (vorerst bis Heroisch), die neuen Tiefen sowie die Housing- und UI-Neuerungen.

Midnight Season 2 folgt eine Woche später: Erst dann öffnet der Raid, startet die neue Mythisch+-Rotation, beginnt die neue PvP-Season, und die Großzügigen Tiefen samt Schlüsseln werden freigeschaltet. Der PTR läuft bereits – einige Features wie der Raid und der Dungeon kommen aber erst in späteren Test-Builds dazu.

10:30 WoW Midnight: Alle wichtigen Neuerungen aus Patch 12.1 in 10 Minuten erklärt

Autoplay

Die Story: Zurück nach Zul'Aman

Erzählerisch knüpft Curse of Ula'tek direkt an den Handlungsstrang um Zul'jan an. Vor der Ostküste von Zul'Aman lichtet sich der Nebel und gibt eine bislang verborgene Insel frei.

Ihr begleitet Zul'jarra, die Zul'jan verfolgt, um ihren Bruder und weitere Verschollene heimzubringen. Auf der Insel wartet eine lange begrabene Geschichte – und die Frage, was dort eigentlich weggesperrt wurde.

Parallel läuft die übergeordnete Handlung weiter: Mit Arator verfolgt ihr die Spur von Xal'atath, beschäftigt euch mit den Folgen rund um die Leerenspitze und stoßt auf ein wiedererstarkten Zwielichtklingen-Kult.

Neue Zone: The Coiled Isle

Die neue Außenzone heißt The Coiled Isle – eine von Gift durchzogene Insel mit verseuchten Gewässern und entsprechend giftigen Gegnern. Im Inneren eines Bergs erwartet euch ein verdorbenes Ökosystem mit mehreren neuen Aktivitäten:

Vaults of Atal'Utek : Bereiche für anspruchsvollen Gruppen-Content mit rotierenden öffentlichen Events, die in einem Bosskampf gipfeln.

: Bereiche für anspruchsvollen Gruppen-Content mit rotierenden öffentlichen Events, die in einem Bosskampf gipfeln. Curse Surges : An fünf rotierenden Stellen der Insel spawnen regelmäßig seltene Elite-Gegner. Legt ihr einen, schaltet ihr dort das Cursed Fishing frei.

: An fünf rotierenden Stellen der Insel spawnen regelmäßig seltene Elite-Gegner. Legt ihr einen, schaltet ihr dort das Cursed Fishing frei. Cursed Fishing : Ihr trefft den Schildkrötenvolk-Kapitän Tokka , sammelt Ruf bei seiner Crew und lernt, in den verfluchten Gewässern zu angeln.

: Ihr trefft den Schildkrötenvolk-Kapitän , sammelt Ruf bei seiner Crew und lernt, in den verfluchten Gewässern zu angeln. Eigener Talentbaum für die Zone: Während ihr euch auf der Insel aufhaltet, schaltet ihr Perks frei – etwa eine Reduktion der allgegenwärtigen Gift-Wirkung.

Lairs: Weltbosse neu gedacht

Eine der spannendsten Neuerungen sind die Lairs. Blizzard beschreibt sie als Weiterentwicklung der klassischen Weltbosse: Statt offen herumzustehen, sitzen diese Bosse in instanzierten Begegnungen mit skalierender Schwierigkeit – bis zu Mythisch für 15 bis 25 Spieler.

Ihr findet sie an festen Orten (ähnlich wie Tiefen), inklusive Beschwörungsstein vor dem Eingang. Ihr wählt selbst die Schwierigkeit und holt euch Mitstreiter per Stein heran. Das soll das ewige Problem lösen, dass man für Weltbosse erst mühsam eine Gruppe zusammensuchen muss.

Weltbosskämpfe laufen in Zukunft instanziiert ab.

Der neue Dungeon: Altar of Fangs

Altar of Fangs ist ein Drei-Boss-Dungeon, der zum Launch des Content-Updates zunächst bis Heroisch spielbar ist. Sobald Season 2 startet, wandert er in die Mythisch+-Rotation.

Ein erster Blick auf einen der neuen Dungeon-Bosse.

Der Raid: The Venomous Abyss

Das Highlight für die Schlachtzug-Fraktion kommt mit dem Season-2-Start: The Venomous Abyss bringt acht neue Bossbegegnungen mit.

Endgegnerin ist – natürlich – Ula'tek selbst, eine uralte, mächtige Kreatur aus Hass, Korruption und Gift, die durch Zul'jans Taten entfesselt wurde. Sie ist die Namensgeberin des Patches und ihr Fluch zieht sich durch das gesamte Update.

Im neuen Season-2-Raid dreht sich alles um giftige Bosse.

Drei neue Tiefen

Bei den Tiefen gibt es drei Neuzugänge: The Ring of Glory, Gnarldor Isle und die Venomfall Deeps.

Mit dem Start von Season 2 schalten dann die Großzügigen Tiefen frei. Dann könnt ihr über Stufe 7 hinaus pushen und euch dem neuen Nemesis-Boss stellen.

Dazu tauchen in den bestehenden Midnight-Tiefen neue Schlangen- und Gift-Varianten auf, die altbekannten Tiefen bekommen also einen frischen Anstrich.

PvP: Arenen gegen Bots

Nachdem Blizzard mit Schlachtfeldern gegen Bots Neulinge an den PvP-Einstieg herangeführt hat, folgt jetzt der nächste Schritt: Arenen gegen computergesteuerte Gegner.

Über die Trainingsgelände im Gruppensuche-Tab könnt ihr euch mit bis zu zwei Mitspielern für Random Arenas anmelden und in Ruhe das 2v2- und 3v3-Geschehen lernen.

Dazu kommt eine breite PvP-Balance-Maßnahme: Blizzard zieht zahlreiche Bewegungsverlangsamungen eine Stufe nach unten – aus 70 Prozent Slow werden 50 Prozent, aus 50 Prozent werden 30 Prozent und so weiter. Ziel ist es, dass starke Dauer-Snares aus normalen Rotationen weniger dominant sind.

Die großen Klassenänderungen

Der Patch ist auch ein dickes Balance-Update – und zwei systemische Änderungen betreffen wirklich jeden:

Auf Maximalstufe steigen Spielerleben und Gegnerschaden jeweils um 25 Prozent. Blizzards Begründung: Schaden soll weniger »spiky« sein, Heilen sich befriedigender anfühlen.

Für mehrere Specs senkt Blizzard die Effizienz der großen DPS-Cooldowns und hebt im Gegenzug den Schaden außerhalb der Burst-Fenster an. Die Phasen ohne Cooldowns sollen sich dadurch weniger belanglos anfühlen.

Dazu kommt eine kleine, aber feine Quality-of-Life-Neuerung: Unterbrechungen (Kick, Pummel, Counterspell & Co.) zeigen künftig ein Verfehlt-Symbol plus eigenen Sound, wenn ihr sie drückt, während das Ziel gar nicht zaubert.

Darüber hinaus bekommt jede einzelne Klasse umfangreiche PvE- und teils PvP-Änderungen sowie neue Set-Boni für den Venomous-Abyss-Raid.

Wer es ganz genau wissen will: Die kompletten Patch Notes des PTR findet ihr im Blue-Post im WoW-Forum. Bis zum Release am 7. Juli wird dort aber garantiert noch eine Menge feinjustiert.

Housing: Blueprints und Haustiere ziehen ein

Das mit Midnight eingeführte Housing bekommt einen ordentlichen Ausbau:

Blueprints : Ihr könnt eure Einrichtung speichern, zwischen Layouts wechseln und Builds mit anderen teilen – per Code sogar regionsübergreifend (China ausgenommen). Blueprints lassen sich aufs ganze Haus, nur den Innen- oder Außenbereich oder einen einzelnen Raum anwenden. Beim Import zeigt euch das Spiel an, welche Räume, Deko und welches Budget nötig sind und was euch eventuell fehlt. Pro Spieler gibt es bis zu 50 Speicherslots.

: Ihr könnt eure Einrichtung speichern, zwischen Layouts wechseln und Builds mit anderen teilen – per Code sogar regionsübergreifend (China ausgenommen). Blueprints lassen sich aufs ganze Haus, nur den Innen- oder Außenbereich oder einen einzelnen Raum anwenden. Beim Import zeigt euch das Spiel an, welche Räume, Deko und welches Budget nötig sind und was euch eventuell fehlt. Pro Spieler gibt es bis zu 50 Speicherslots. Haustiere ziehen ein : Mit dem neuen Haustier-Bett platziert ihr eure Begleiter im und ums Haus (bis zu 10 innen, 5 außen). Innen-Pets können stationär sein oder frei herumlaufen.

: Mit dem neuen Haustier-Bett platziert ihr eure Begleiter im und ums Haus (bis zu 10 innen, 5 außen). Innen-Pets können stationär sein oder frei herumlaufen. Häuser bis Stufe 12: Mehr Außenfläche, höhere Deko-Limits – und ihr dürft den Eingangsraum nun frei platzieren, sogar auf anderen Etagen. Damit gibt es jetzt endlich echte Keller.

Discord-Integration fürs Gildenleben

Künftig verbindet ihr eure Battle.net- und Discord-Konten, um plattformübergreifend mit eurer Gilde zu chatten – egal, ob ihr gerade im Spiel seid oder nicht. Raids planen, PvP-Mitstreiter suchen oder einfach quatschen: Nachrichten lassen sich zwischen Spiel und Discord hin- und herschicken. Das Feature kommt in der kommenden Woche auf den PTR.