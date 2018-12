Am 12. Dezember 2018 erscheint der erste Teil von Tides of Vengeance (Wogen der Rache) für World of Warcraft: Battle for Azeroth. Zur Veröffentlichung werden dann sicher viele Spieler den Download anschmeißen und die Server von Battle.net in Anspruch nehmen. Umden Ansturm etwas abzufedern, hat Blizzard allerdings schon den Preload zum Patch freigeschaltet, somit können bereits jetzt schon alle wichtigen Dateien heruntergeladen werden.

Patch 8.1 bringt allerlei zusätzliche Inhalte in Form von neuen Story-Quests, weiteren Kriegsfronten, Traditionsrüstungen und mehr. Je nachdem, ob schon die aktuelle PTR-Version von World of Warcraft auf eurer Festplatte liegt, fällt der Download unterschiedlich groß aus.

Habt ihr die Dateien für die Testserver schon auf dem PC, müsst ihr nur noch etwa 300 Megabyte herunterladen. Falls nicht, dann warten rund 16 Gigabyte auf euch. Um den Vorabzugang überhaupt zu starten, müsst ihr aber zuvor im Battle.net-Launcher den entsprechenden Unterpunkt im Einstellungsmenü aktivieren.

So startet ihr den Download

Klickt dazu beim WoW-Eintrag das Zahnrad-Symbol an, um zu den Spieleinstellungen zu gelangen. Dort navigiert ihr »Installation & Updates« an und wählt bei »Automatische Updates« die folgende Einstellung: »Neuste Updates durchführen und Daten für zukünftige Updates herunterladen«.

Nun sollte der Launcher den Rest übernehmen und Patch 8.1 auf eure Festplatte schaufeln. Startet der Download nicht, hilft möglicherweise ein Neustart von Battle.net. Die neuen Inhalte werden dann aber natürlich erst ab 12. Dezember nutzbar sein.

Wer noch gar nicht weiß, was das Update 8.1 bringen wird, findet in unserem Special die wichtigsten Neuerungen. Denn die sind recht umfangreich und werden von Blizzard im Dezember und Januar gestaffelt veröffentlicht:

