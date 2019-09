WoW Classic dominiert auf Twitch, sogar Fortnite-Star Ninja spielt es

World of Warcraft: Classic ist in der ersten Woche nach Release ein voller Erfolg. Das zeigen die übervollen deutschen Server inklusive kostenloser Charaktertransfers und der neue Twitch-Rekord für WoW am Releasetag. Dort verfolgten über eine Million Zuschauer Streams zu World of Warcraft.



Nun hat die Seite esportsobserver festgestellt, dass WoW Classic in der vergangenen Woche das mit Abstand am meisten geschaute Spiel auf Twitch war.

Markus Schwerdtel: »Ich pfeife jetzt mal meine Spinne herbei«

WoW Classic ist auf Twitch aktuell unschlagbar

In den vergangenen zwei Jahren wurde sogar kein Spiel in einer Woche so viel verfolgt wie WoW Classic. Rund 47 Millionen Zuschauer-Stunden kamen in der vergangenen Woche für das MMORPG zusammen. Auch Top-Events wie das Dota 2 The International oder das aktuell stattfindende Counter-Strike: Global Offensive Major konnten und können dabei nicht mithalten.

Elitärer Kreis für WoW Classic: Zuvor war der Twitch-Rekordhalter des Jahres 2019 das The International von Dota 2. Dieser Event erreichte auf Twitch 34 Millionen Zuschauer-Stunden. Bisher haben es überhaupt nur vier Spiele auf Twitch geschafft, über die Marke von 30 Millionen Stunden in einer Woche zu kommen. Neben Dota 2 und Counter-Strike waren dies noch Fortnite und Apex Legends.

Fortnite-Star Ninja ist in Azeroth unterwegs

Der wohl bekannteste Streamer steigt ein: Der »Hype-Train« um WoW Classic nimmt auch eine Woche danach nicht an Fahrt ab. Nun ist sogar der berühmte Fortnite-Streamer Ninja eingestiegen und hat auf Mixer WoW Classic gestreamt.

I've literally accepted one quest in wow and I'm addicted. Send help — Ninja (@Ninja) September 3, 2019

Die starke Releasewoche von WoW Classic sorgte bei Asmongold, dem derzeit größten Streamer von World of Warcraft, ebenfalls für eine sehr hohe Stundenzahl. Insgesamt kam er in der vergangenen Woche allein auf 7,9 Millionen Zuschauer-Stunden.



Der große Erfolg von WoW Classic verrät auch viel über uns Spieler, wie Chefredakteur Heiko Klinge in seiner Kolumne festhält. Falls ihr selbst noch beim Leveln seid, dann hilft euch unser WoW Classic Level-Guide, der euch schnell und effektiv auf Stufe 60 bringt.

