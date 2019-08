WoW Classic: Noch vor Release könnt ihr mehr Charaktere erstellen

Am 26. August 2019 um 19 Uhr MESZ hebt Blizzard das Limit der Charaktererstellung auf. Ihr könnt dann 10 Charaktere pro Server und 50 Charaktere für WoW Classic auf eurem Account erstellen. Somit seid ihr in der Lage euch ein paar Stunden vor Release weitere Namen für eure Charaktere zu reservieren.



Des Weiteren öffnet Blizzard in Europa weitere englische Server. Die aktuellen PvP-Server sind bereits randvoll und der zuletzt geöffnete Realm Firemaw steht bereits auf Mittel. Darum gibt es vier neue PvP-Server zu Release und einen neuen PvE-Server.

Flamelash - PvP-Server

Gandling - PvP-Server

Mograine - PvP-Server

Razorgore - PvP-Server

Nethergarde Keep - PvE-Server

Lange Warteschlangen werden erwartet: Bereits jetzt warnt Blizzard vor den Warteschlangen. Diese werden zu Release alle betreffen, die sich auf Servern mit dem Status Hoch oder Voll befinden. Darum empfiehlt der Entwickler für Deutschland, dass ihr auf einen der beiden neuen Server wechselt. Denn es könnte ansonsten sein, dass ihr es am Release nicht einmal in die Warteschlange eures Servers schafft.



Des Weiteren hat die Top-Gilde Method einen Livestream zum World First Rennen angekündigt, der pünktlich zum Release startet.



Wenn ihr alles über WoW Classic wissen und perfekt vorbereitet sein wollt, dann könnt ihr euch unser Sonderheft holen. Dieses ist ab sofort im Handel erhältlich.