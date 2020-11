In World of Warcraft gibt es viele Spieler, die gleich auf mehreren Accounts simultan das MMORPG spielen. Dabei muss es sich nicht zwangsläufig um Bots (also Computerprogramme, die den Spielcharakter vollautomatisch steuern) handeln, die innerhalb des Spiels verboten sind.

Es gibt auch menschliche Spieler, die auf mehreren Accounts gleichzeitig spielen. Um die die gerne als »Multiboxer« verschrienen Spieler drehte sich Blizzards neueste Richtlinien-Anpassung, die neben viel Verwirrung auch für ein Wechselbad der Gefühle innerhalb der WoW-Community sorgte.

Blizzard bietet Drittanbieter-Software

Was ist passiert? Am 3. November veröffentlichte Blizzard ein Update ihrer Richtlinien. Ab sofort ist es nicht mehr erlaubt, Software von Drittanbietern zu benutzen, um gleichzeitig auf mehreren Accounts WoW zu spielen. In einem offiziellen Statement erklärte Entwickler Blizzard:

"Während World of Warcraft sich weiterentwickelt, entwickeln sich auch unsere Richtlinien entsprechend fort um das Spiel, aber auch die Bedürfnisse der Spieler zu unterstützen. Wir haben den Gebrauch von Drittanbieter-Software untersucht, der es Spielern ermöglicht, einzelne Tastenanschläge auf mehrere Spielclients zu spiegeln. Wir sehen darin einen zunehmend negativen Einfluss auf das Spiel, weil es Botting und automatisiertes Gameplay unterstützt. Der Gebrauch von solch einer Technik (Input Broadcasting Software) wird bald als Regelverstoß gewertet."

Wie reagierte die Community? In vielen Kommentarspalten und auf Reddit war die Euphorie groß. Viele Spieler erhoffen sich durch diesen Schritt mehr Banns gegen Bots und eine fairere Ingame-Wirtschaft für alle, die nur auf einem Account WoW spielen.

Multiboxing wird nicht gebannt

Was war die Folge? Weil viele Spieler das neue Richtlinien-Update fälschlicherweise als generellen Bann gegen Mehrfach-Accounts verstanden, schob Blizzard etwa sechs Stunden später ein weiteres Statement nach, um Klarheit zu schaffen:

"Mutiboxing oder das gleichzeitige Spielen auf mehreren WoW-Accounts verstößt nicht gegen unsere Richtlinien. Bitte beachtet aber, dass die Nutzung von Input Broadcasting Software sehr wohl gegen unsere Richtlinien verstößt und bei Nutzung mit Account-Sanktionen zu rechnen ist."

Daraufhin schlug die Euphorie bei vielen Spielern in Enttäuschung um.» Erst war ich begeistert, jetzt bin ich nur noch traurig«, schreibt iluizgollo auf Wowhead und wie ihm scheint es vielen zu ergehen. Reddit-User Manbeardo sieht vor allem das Problem darin, dass Blizzard nur Tasten-Spiegelung via Software verbietet, dabei allerdings die Hardware-Input-Repeater außen vor lässt.

Was heißt das für die Zukunft? Das Spielen und Farmen mit mehreren WoW-Accounts gleichzeitig ist weiterhin erlaubt, solange keine Drittanbieter-Software eingesetzt wird, die automatisch Tastenanschläge auf mehrere Spielclients überträgt.

Konkret bedeutet das, dass ihr weiterhin mit mehren Accounts spielen dürft, solange ihr zwischen den einzelnen Spielclients hin- und herwechselt und die Eingaben manuell macht. Zwar dürfte ein Teil der Mehrfach-Account-Nutzer durch die neue Regeländerung abgeschreckt werden, das unfaire Farmen von Gold oder Materialien wird damit aber nicht gänzlich unterbunden.

Was haltet ihr von der neuen Richtlinie und Multiboxing allgemein? Schreibt es uns in die Kommentare.