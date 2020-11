WoW Shadowlands: Wie gefällt euch die neue Erweiterung bisher?

World of Warcraft: Shadowlands erschien am 24. November und zog seitdem bereits eine Menge Spieler in seinen Bann. Wir wollen daher von euch wissen, ob ihr Shadowlands bereits gespielt habt und wie euch die achte WoW-Erweiterung gefällt.

Dazu haben wir eine kleine Umfrage aufgesetzt, freuen uns aber wie gewohnt über eure ausführliche Meinung in den Kommentaren. Hier geht es jetzt aber erstmal zur Abstimmung:

Was sagt die GameStar zu Shadowlands?

Wenn euch unsere Meinung zur neuen Erweiterung interessiert, könnt ihr einen Blick in unser Beta-Fazit werfen. Dort erklären wir, warum Blizzard mit Shadowlands einen waghalsigen Totentanz mit zwei Spielergruppen aufführt und ob das Wagnis in unseren Augen aufgeht.

148 6 Mehr zum Thema Beta-Fazit zu WoW Shadowlands: Selten hat Blizzard so viel riskiert

Wann kommt der GameStar-Test? Ein genaues Datum können wir euch leider noch nicht mitteilen. Unsere Tester sind bereits fleißig am Spielen, wollten für einen Test sich neben der Story-Kampagne aber natürlich auch das Endgame in aller Ruhe anschauen. Rechnet daher mal mit unserem Test in zwei bis drei Wochen.

Unsere Guides bringen euch sicher durch's Totenreich

Wer vielleicht jetzt erst am Wochenende mit der neuen Erweiterung beginnt oder komplett neu in WoW einsteigt, findet auf GameStar.de eine ganze Reihe spannender Tipps, Tricks und Guides, wie ihr euch in der neuen Erweiterung zurechtfindet.

3 6 Mehr zum Thema WoW Shadowlands: Guide für Einsteiger und Rückkehrer

Mehr Guides bei GameStar Plus

Noch mehr Tipps und Tricks findet ihr natürlich auch in unserem kostenlosen Bereich, sowie in den kommenden Wochen bei GameStar-Plus. Wer gerne einen Überblick in Papierform möchte, dem sei unser Sonderheft zu WoW: Shadowlands ans Herz gelegt.