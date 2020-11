WoW Shadowlands: Welche Klasse spielt ihr zuerst auf das Max-Level?

World of Warcraft: Shadowlands ist am 24. November erschienen. Während die ersten Spieler bereits das neue Höchstlevel erreicht haben, lassen andere es eher ruhiger angehen. Unabhängig davon, wie ihr WoW spielt, interessiert uns, mit welcher Klasse ihr euch zuerst in die Schattenlande gestürzt habt.

Dazu haben wir eine kleine Umfrage vorbereitet, an der ihr teilnehmen könnt. Wir freuen uns darüber hinaus aber auch über Kommentare, warum ihr genau diese Klasse eure erste Wahl war. Hier geht's jetzt aber erstmal zur Umfrage:

Noch unsicher bei der Klassenwahl?

Wenn ihr euch bisher noch nicht in die Schattenlande gewagt habt oder noch darüber grübelt, welchen Charakter ihr spielen wollt, könnt ihr gerne noch ein Weilchen bleiben und mitlesen. Auf GameStar.de findet ihr nämlich eine ganze Reihe spannender Artikel und Möglichkeiten, wie ihr eure Klassen auswählt.

Ab dem 2. Charakter wird's leichter

Wer übrigens mehr als eine Klasse auf die neue Höchststufe spielen möchte, darf sich mit Shadowlands über einige Vereinfachungen freuen. Habt ihr euren ersten Charakter auf Level 60 gespielt und einen Teil der Pakt-Kampagne abgeschlossen, dürft ihr beim nächsten Charakter ab Stufe 50 auswählen, ob ihr nochmals die Story von Shadowlands durchspielen wollt.

Entscheidet ihr euch gegen einen erneuten Story-Durchlauf, könnt ihr mit Hilfe von Quests, Nebenaufgaben, Dungeons oder anderen Aufgaben aufleveln. Dabei werden automatisch alle Zonen bis auf den Schlund für euch freigeschaltet. Ebenfalls praktisch: Ihr könnt direkt euren Pakt wählen, anstatt wie zuvor erst Level 60 erreichen zu müssen.

Noch mehr Infos zur neuen Erweiterung findet ihr auch in unserem Shadowlands-Sonderheft und bei GameStar Plus. Dort erfahrt ihr alles zu der neuen Level-Phase, den Legendarys, Torghast und mehr.

Wer gerne noch ein paar mehr Tipps möchte, findet auch in unserem kostenlosen Bereich auf GameStar.de eine Menge spannende Artikel. Beispielsweise empfehlen wir euch fünf Komfort-Addons für WoW.