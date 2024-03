Neue Marvel-Serie: Eine Woche vor Release wird der Showrunner gefeuert und verschwindet aus dem Netz

X-Men '97 verliert kurz vor Release seinen Serien-Schöpfer, Produzenten und Autor. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Der Start einer neuen Marvel-Serie wird gerade von einem ungewöhnlichen Vorfall überschattet: Disney hat sich mit sofortiger Wirkung von Beau DeMayo getrennt, dessen Animationsprojekt X-Men '97 am 20. März 2024 bei Disney Plus startet.

Kurz vor Serien-Start plötzlich rausgeschmissen

Im Zuge dessen wurden natürlich DeMayos geschäftliche E-Mail-Konten gesperrt. Doch nicht nur das: Seine privaten Social-Media-Kanäle wurden ebenfalls gelöscht. Zum Beispiel bei Instagram hatte DeMayo Fans regelmäßig über Updates zu X-Men '97 auf dem Laufenden gehalten.

Warum Disney DeMayo als Serien-Schöpfer, Autor und Produzent rausgeschmissen hat und was zur Löschung seiner Internetpräsenz geführt hat, ist aktuell nicht bekannt. Große Medien-Outlets wie beispielsweise The Hollywood Reporter warten derzeit noch auf Statements seitens Disney und der Marvel Studios oder von DeMayo persönlich.

Am Release von X-Men '97 ändert sich gemäß dem aktuellen Stand nicht: Die Serie dürfte weiterhin am 20. März 2024 bei Disney Plus erscheinen. Vor Kurzem war DeMayo noch dabei, Ideen für eine mögliche zweite und dritte Staffel mit Disney zu diskutieren.

1:46 Nächster Marvel-Trailer: X-Men '97 feiert die Rückkehr der Mutanten und hat endlich einen Termin

Darüber hinaus hatte DeMayo an Moon Knight mitgearbeitet und einen ersten Entwurf für den Blade-Film mit Mahershala Ali geschrieben. Der etablierte Insider CanWeGetSomeToast davon erfahren haben, dass es hinter den Kulissen von X-Men '97 Probleme gegeben haben soll und seine Ideen für Blade auf Ablehnung gestoßen sind.

DeMayo hat zuvor nicht nur an Marvel-Produktionen gearbeitet, sondern war unter anderem an der Netflix-Serie The Witcher, Star Trek: Strange New Worlds oder Kurzfilmen zu League of Legends beteiligt.

Mehr dazu, was aktuell bei neuen Filmen und TV-Serien des Marvel Cinematic Universe passiert, könnt ihr unter den obigen Links nachlesen. Neben X-Men '97 startet 2024 noch die neue TV-Serie Agatha bei Disney Plus, für den 26. Juli steht mit Deadpool 3 der einzige MCU-Film des Jahres an. Weitere Kino-Projekte - wie zum Beispiel Captain America 4 und The Thunderbolts wurden auf 2025 verschoben.