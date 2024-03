»Absolutes Chaos«: Marvel-Star bestätigt schlimmen Verdacht über eine der größten Kino-Enttäuschungen

Katy O'Brian kennt ihr nicht nur aus dem MCU, sondern ebenso der Star-Wars-Serie The Mandalorian. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Ant-Man and the Wasp Quantumania sollte nicht nur Phase 5 des Marvel Cinematic Universe richtig lostreten, sondern auch auf den nächsten großen Schurken vorbereiten: Kang the Conqueror. Doch der Film stellte sich als große Enttäuschung heraus.

Wieso Ant-Man 3 als Kinoflop gilt

Bei einem Budget von 275 Millionen US-Dollar konnte Ant-Man 3 weltweit nur 475 Millionen einspielen (via Box Office Mojo). Damit gilt Quantumania an den Kinokassen als Flop, doch auch bei Kritikern und Fans sieht es nicht besser aus. Bei Metacritic kommt der Film zum Beispiel im Durchschnitt gerade einmal auf 48 beziehungsweise 55 Punkte.

Ant-Man 3 hat viele Probleme, wie wir auch in unserer spoiler-freien Filmkritik feststellen mussten. Doch offensichtlich hatte sich die Katastrophe bereits im Vorfeld angebahnt. Nach mehreren Release-Verschiebungen, die sich größtenteils durch die Corona-Pandemie bedingten, startete der Film am 15. Februar 2023 in den Kinos.

Ein Debakel mit Ansage?

Kurz darauf machten VFX-Künstler ihren Unmut über die undankbaren und extrem belastenden Arbeitsbedingungen bei Marvel-Produktionen und explizit Ant-Man 3 (via Vulture) breit. Offenbar ist es aber schon beim Dreh zu Problemen gekommen, wie Schauspielerin Katy O’Brian (The Mandalorian, Love Lies Bleeding) im Gespräch mit EW verrät:

Ja, es war absolutes Chaos. Ich glaube, dass wir bis zum letzten Drehtag neue Skriptseiten bekommen haben und ich habe auch noch neue Kämpfe an meinem letzten Drehtag bekommen. Ich bin einfach nur aufgetaucht und man meinte zu mir: Hier ist ein neuer Kampf für dich.

Bei Marvel war es übrigens eine große Überraschung, dass Ant-Man 3 so schlecht ankommt. Der Kinoflop wurde noch von weiteren Problemen geplagt, wie zum Beispiel der Verhaftung und Verurteilung des Kang-Darstellers Jonathan Majors. Mittlerweile soll sich das MCU sogar von dem Bösewicht distanzieren und sich in eine andere Richtung entwickeln.

Katy O’Brian verkörperte in Quantumania die Kriegerin Jentorra und betont im Interview, dass die Arbeit an dem Marvel-Film nichtsdestotrotz wunderbar war. Trotz des Chaos soll eine herzliche Atmosphäre am Set geherrscht haben, womit die Schauspielerin ursprünglich gar nicht gerechnet hätte.

Bei Star Wars sieht es offenbar ganz anders aus

Übrigens: Am Set von The Mandalorian hat Katy O’Brian als Elia Kane eine ganz andere Erfahrung gemacht. Dazu verrät die Schauspielerin:

Eigentlich witzig: Ich dachte zuerst, dass es an den Star-Wars-Sets chaotisch zugehen würde, weil das natürlich eine riesige Fangemeinde hat und dabei viele Meinungen und Dinge aufeinanderprallen. Ich hatte gehört, dass es bei den Sets ziemlich verrückt zugeht und ständig alles über den Haufen geworfen wird. Aber ich weiß nicht, ob es am Streaming-Konzept oder [Showrunner] Jon Favreau oder den [Drehbedingungen durch den Lockdown] lag, aber bei The Mandalorian lief alles reibungslos. Es hat sich überhaupt nicht chaotisch, sondern leichtfüßig angefühlt. Alles greift ineinander und es hat sich angefühlt, als würden sie ihr Bestes geben, um die Familie zusammenzuhalten.

