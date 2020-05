Am 7. Mai um 17 Uhr gibt der große Livestream Inside Xbox den Auftakt für eine Reihe von Events, in denen Microsoft monatlich neue Infos zur Xbox Series X, dem Game Pass und kommenden Next-Gen-Spielen verkündet. Da die Grenzen zwischen der Xbox und dem PC in Zukunft fließend sein werden, sollten sich auch PC-Spieler das Event dick im Kalender anstreichen.

Neues zu Assassin's Creed Valhalla & mehr

Den Anfang macht die Mai-Ausgabe von Inside Xbox, in der von Microsoft Gameplay, Trailer und Vorschauen zu Spielen der nächsten Generation gezeigt werden. Jetzt schon bekannt, sind Neuigkeiten rund um Assassin's Creed Valhalla, doch Microsoft verspricht auch Infos zu weiteren internationalen Spielen. In unserem Ankündigungs-Artikel erfahrt ihr, was AC-Fans morgen genau erwartet.

Außerdem mit dabei: Neue Titel, die Microsofts Smart Delivery nutzen können. Mit dieser Funktion werden die Grenzen zwischen verschiedenen Konsolen-Generationen aufgehoben, so dass ihr Spiele auf jeder Xbox-Konsole immer in der aktuellsten und besten Version bekommt.

Für Technik-Begeisterte gibt es Gesprächsrunden mit Entwicklern darüber, wie sie das technische Potenzial der neuen Xbox für ihre Spiele nutzen wollen. Dazu zählen eine 4k-Auflösung, bis zu 120 Frames pro Sekunde und hardwarebeschleunigtes DirectX-Raytracing.

8 2 Mehr zum Thema Was heißt RTX? Die wichtigsten Begriffe rund um Raytracing erklärt

Wie könnt ihr den Stream verfolgen?

Der Live-Stream wird morgen am 7. Mai ab 17 Uhr auf verschiedenen Plattformen laufen:

Wir halten euch aber bereits währenddessen auf dem Laufenden und fassen alle spannenden Neuigkeiten aus dem Live-Stream auf GameStar.de zusammen. Und wer bereits jetzt mehr über Assassin's Creed Valhalla erfahren möchte, der findet alle aktuellen Fakten in unserer Übersicht und exklusive Hintergrundinformationen aus dem Interview mit Creative Director Ashraf Ismail in unserer Plus-Preview.