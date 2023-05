Kostenlos bei Steam, Epic & Co.: Dieses Wochenende sind 5 großartige Spiele im Angebot

Das Wochenende kann kommen!

Das Wochenende steht vor der Tür, ihr habt nichts zu zocken und eure Taschen sind leer? Dann schaffen euch Epic, Steam und Co. Abhilfe! Dieses Mal dürft ihr fünf Spiele ausprobieren oder sogar behalten, mit denen ihr und eure Freunde sicher eine gute Zeit zusammen haben werdet.

Highlight der Woche: Trailmakers

1:10 Trailmakers - Trailer kündigt Early-Access-Start an - Trailer kündigt Early-Access-Start an

Genre: Sandbox | Entwickler: Flashbulb | Kostenlos spielen bis: 08. Mai 2023 (Hier geht's zur Aktion bei Steam)

Bei diesem Open-World-Spiel sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt: Ihr baut alle erdenklichen Wasser-, Land- und Luftfahrzeuge und macht mit ihnen, was ihr wollt. Folglich bleibt es euch überlassen, ob ihr mit einem stylischen U-Boot die Tiefsee erkundet, in nervenaufreibenden Luftgefechten Schrottteile vom Himmel regnen lasst oder euer eigenes Podrennen veranstaltet.

Das knallige Design und das Spielprinzip erinnern stark an die Klemmbausteine unseres Vertrauen. Umso besser, dass ihr es mit euren Freunden spielen und so die Lego-Kinderzimmerfußbodenerfahrung aus eurer Jugend wieder aufleben lassen könnt. Zumindest ein bisschen. Bei der Steam-Community kommt Trailmakers auf jeden Fall hervorragend an und erfreut sich 93 Prozent positiven Bewertungen.

Weitere kostenlose Spiele am Wochenende

Against All Odds

Bei diesem brandneuen und brutalen 2D-Party-Plattformer müsst ihr euch gegen eure Freunde durchsetzen und als erstes das Ziel erreichen. Das wird euch allerdings durch einen gnadenlosen Parkour mächtig erschwert.

Ihr könnt auch euren Charakter frei gestalten, so habt ihr was fürs Auge, falls ihr für den Abschluss einer Runde doch mal etwas länger brauchen solltet. Nur eine Frage bleibt: Was ist schmerzhafter, die Schmach einer verlorenen Runde oder von einem drei Meter großen Morgenstern aufgespießt zu werden?

Kostenlos holen bis: 11. Mai 2023 (hier geht's zum Angebot bei Epic)

Bounce

Bei diesem Puzzle-Spiel ist es eure Aufgabe, mit Hilfe geometrischer Kenntnisse einen kleinen schwarzen Ball so in ein Feld zu befördern, dass er alle dort platzierten Blöcke zerstört. Ein simples jedoch fesselndes Spielprinzip.

Kostenlos holen bis: unbekannt (hier geht's zum Angebot bei Indiegala)

Horizon Chase Turbo

Bei diesem bunten Rennspiel begebt ihr euch mit 33 Fahrzeugen auf eine von 111 Rennstrecken und erlebt dort spaßiges Arcade-Racing, das spielerisch stark an die 90er Jahre erinnert. Dementsprechend gibt es natürlich auch einen Splitscreen-Modus.

Kostenlos holen bis: 11. Mai 2023 (hier geht's zum Angebot bei Epic)

Kao The Kangoroo

Ein 3D-Plattformer bei dem ihr in die Rolle eines boxenden Kängurus mit magischen Kräften schlüpft. Euer Ziel ist es, das Verschwinden eures Vaters aufzuklären. Besonders Fans von Spielen wie Crash Bandicoot und Banjo-Kazooie sollten mit diesem Titel Freude haben.

Kostenlos holen bis: 11. Mai 2023 (hier geht's zum Angebot bei Epic)

Für euch ist nicht das passende Spiel dabei? Hier findet ihr weitere interessante Titel:

Was haltet ihr von den kostenlosen Spielen auf Steam und Epic? Sind für euch interessante Titel dabei, die ihr zumindest mal ausprobieren wollt? Kennt ihr das eine oder andere Spiel vielleicht sogar schon? Hat euch die Plattform Indiegala bereits etwas gesagt oder habt dort vielleicht sogar schonmal Spiele gekauft? Schreibt's in die Kommentare!