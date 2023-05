Bei Steam sind gerade 13 fantastische Spiele günstig wie nie zuvor

Spiele, Spiele, Spiele - und das auch noch besonders günstig, dank der Midweek Madness!

Mittwochs hat man normalerweise keinen Grund zum Jubeln. Das alte Wochenende liegt schon zu lange zurück, das neue taucht am Horizont noch lange nicht auf. Aber dann ruft man GameStar.de auf und stößt vor Freude einen Juchzer aus - denn es ist wieder Midweek Madness!

13 Spiele auf Steam sind so günstig wie selten zuvor. Viele der nun folgenden Titel konntet ihr sogar noch nie für weniger Geld abstauben. Und damit ihr euch nicht nur auf unser Wort verlassen müsst, findet ihr am Ende des Artikels wie gewohnt unsere Preisvergeichs-Tabelle. Viel Spaß beim Stöbern!

Highlight der Woche: Chernobylite Enhanced Edition

2:45 Dieser actionreiche Trailer stellt euch die NextGen-Version von Chernobylite genauer vor

Genre & Release: Ego-Shooter | 28.07.2021

Ego-Shooter | 28.07.2021 Rabatt & Preis: 55 Prozent reduziert | 13 Euro statt 30 Euro

55 Prozent reduziert | 13 Euro statt 30 Euro Angebot gilt bis zum: 10. Mai 2023

10. Mai 2023 Hier geht’s zum Angebot

Bis Stalker 2: Heart of Chornobyl erscheint, ist es noch ein Weilchen hin. Wenn ihr trotzdem nicht auf einen Ausflug in die gefährliche Zone verzichten möchtet, könnt ihr dennoch den Rucksack packen, denn nie zuvor war Chernobylite in der Enhanced-Edition so günstig.

In dem Horror-Survival-Shooter kehrt ihr in Person von Igor Khymynuk in das verstrahlte Tschernobyl zurück, aber nicht etwa, um Reichtümer zu erbeuten, sondern um eure Freundin aus der unwirtlichen Gegend zu retten. Die Geschichte ist aber nicht linear, ihr genießt also eine Menge spielerische Freiheit und könnt euch einen eigenen Weg durch die Zone bahnen.

Ressourcen sammeln, Items herstellen, feindliche Stalker ausschalten und ab und zu sogar schwierige Entscheidungen im Rahmen der Story treffen - wenn ihr auf höchst atmosphärische Shooter steht, ist Chernobylite eine sichere Bank.

Weitere spannende Spiele im Angebot

Das war es natürlich noch lange nicht gewesen, jetzt fängt der Rabatt-Regen erst so richtig an! Also haltet eure Portemonnaies fest, bevor sie vor lauter Deals wegfliegen:

Cloudpunk: In der Stadt Nivalis seid ihr als Kurier unterwegs. Was in den Paketen ist, die ihr ausliefert? Fragt besser nicht! Genießt lieber die stylische Cyberpunk-Metropole, die voller Androiden, KIs und zwielichtiger Menschen steckt. ( Angebotspreis: 7 Euro statt 20 Euro, um 65 Prozent reduziert)

7 Euro statt 20 Euro, um 65 Prozent reduziert) Lego Star Wars: The Skywalker-Saga: Bereits der Titel dieses Spiels verrät eigentlich schon alle Kaufargumente. Es ist Lego, es ist Star Wars - und diese beiden Zutaten werden in ein actionreiches, kurzweiliges Action-Adventure gepackt, in dem es dank zahlreicher Levels und unzähligen freischaltbaren Figuren ungeheuer viel zu tun gibt. ( Angebotspreis: 20 Euro statt 50 Euro, um 60 Prozent reduziert)

20 Euro statt 50 Euro, um 60 Prozent reduziert) Cult of the Lamb: Was ist süßer als ein Lamm? Na klar: Ein Lamm, dass in einem finsteren Wald einen Kult gründet und dessen Mitglieder in religiösen Ritualen opfert! Glaubt ihr uns nicht? Dann probiert es in diesem Roguelike doch einfach selbst aus. (Angebotspreis: 15 Euro statt 23 Euro, um 35 Prozent reduziert)

1:56 Cult of the Lamb erklärt, wie ihr eure Sekte gründet, damit man euch endlich anbetet

8:03 Terra Nil - Test-Video zum Aufbauspiel - Test-Video zum Aufbauspiel

Spiritfarer: Farewell-Edition: Ein ungewöhnliches Management-Spiel, in dem Emotionen großgeschrieben werden. Als Fährmann baut ihr ein Boot, um dich um die Geister von Verstorbenen zu kümmern, die aus unterschiedlichsten Gründen noch nicht von der Welt loslassen können. Helft ihnen, ins Jenseits zu gelangen! ( Angebotspreis: 6 Euro statt 29 Euro, um 80 Prozent reduziert)

6 Euro statt 29 Euro, um 80 Prozent reduziert) Northgard: Eine Mischung aus Aufbau- und Strategiespiel, das bereits seit längerem als Geheimtipp gilt und auch bei uns im Test überzeugen konnte. Als letzter Überlebender seines Clans möchte der Wikinger Rig Rache an den Schurken des Rabenclans nehmen. (Angebotspreis: 8 Euro statt 28 Euro, um 70 Prozent reduziert)

Alle Angebote im Preisvergleich

Selbstverständlich liefern wir euch zum Abschluss dieser Midweek Madness noch unsere gewohnte Preisvergleichs-Tabelle, damit ihr auch über die Grenzen von Steam hinaus den für euch besten Deal finden könnt!

Waren bei den dieswöchigen Angeboten spannende Titel für euch dabei? Wenn ja, interessiert uns natürlich brennend, welche Spiele soeben in eurer Bibliothek gelandet sind! Habt ihr zu einem der hier gelisteten Titel vielleicht sogar eine richtig coole Geschichte parat, die ihr damit verbindet? Erzählt sie uns gerne in den Kommentaren und habt viel Spaß beim Spielen!