Die erste große Erweiterung Zorn der Druiden für Assassin's Creed Valhalla hat nun ein offizielles Release-Datum. Nachdem erst das große Title Update 1.2.0 am 18. März 2021 zahlreiche Verbesserungen und neue Features wie Transmog ins Spiel gebracht hat, folgt nun also Ende April der erste DLC.

Darum geht's in Zorn der Druiden

Die erste kostenpflichtige Erweiterung führt Held bzw. Heldin Eivor auf eine Reise nach Irland. Hier gilt es, die uralten und mysteriösen Geheimnisse eines alten Druidenkultes aufzudecken.

Konkret bedeutet das: Eivor taucht in die Welt der gälischen Mythen und Folklore ab, kämpft sich durch verfluchte Wälder und muss sich Einfluss bei gälischen Königen verschaffen. Das geschieht, indem er oder sie die Mitglieder des Druidenkultes verfolgt und ihnen den Garaus macht.

Außerdem erobert Eivor irische Ringfestungen und treibt sich in der Hauptstadt Dublin herum. Einen ersten Blick auf die neuen Druidengegner gibt's in folgendem Trailer zu sehen:

Wann erscheint Zorn der Druiden? Die Erweiterung soll am Donnerstag, den 29. April 2021 veröffentlicht werden.

Was kostet der DLC? Kauft ihr die Erweiterung einzeln, schlägt diese mit 25 Euro zubuche. Sie ist allerdings auch Teil des Season Pass, den ihr für 40 Euro kaufen könnt. In diesem ist auch noch die Erweiterung »Die Belagerung von Paris« enthalten, die laut der offiziellen Roadmap im Sommer 2021 erscheinen soll. In der Gold Edition (100 Euro) und Ultimate Edition (120 Euro) ist der Season Pass übrigens bereits enthalten.

Was gibt's sonst noch Neues in AC Valhalla?

Am 18. März startete in AC Valhallla das Ostara-Fest: Hier wird eure Siedlung Ravensthorpe festlich mit bunten Blümchen geschmückt und es gibt kleinere Minigames zu absolvieren, wie beispielsweise eine Jagd auf Ostereier. Dabei gibt's diverse Belohnungen und kosmetische Anpassungen zu ergattern.

Das Event läuft noch bis zum 8. April 2021. Wir haben außerdem den aktuellen Stand der PC-Version analysiert und klären, warum Assassin's Creed Valhalla ein deutlich besseres Spiel als zum Launch ist, aber noch nicht am Ziel.