Woran denkt ihr, wenn ihr Wild Hunt hört? Wahrscheinlich erstmal an The Witcher 3 – aber Assassin’s Creed Valhalla beschäftigt sich bald ebenfalls mit diesem Mythos. Das große Update 1.4.0 bringt am 9. November 2021 nämlich den nötigen Support für das schaurige Oskoreia-Event. Und natürlich wieder jede Menge Bug-Fixes.

Alles zum Oskoreia-Event

Was ist das? AC Valhalla bietet euch regelmäßig neue kostenlose Season-Events an, diesmal ist Oskoreia dran, in der deutschen Version Asgardsreid genannt. Wie üblich könnt ihr spezielle Quests lösen, Herausforderungen bestehen und euch besondere Belohnungen verdienen. Unter anderem wartet zum Beispiel eine Challenge auf dem Pferderücken auf euch. Bei Twitter gibt‘s einen kurzen Clip als Vorgeschmack:

Das könnt ihr unter anderem freischalten:

Einen Knochenskin für euren Raben

Knochen-Cosmetics und Tattoos für Eivor

Neue Waffe: Hels Sense

3 neue Skills für Eivor, mit denen ihr besser parieren, Konter-Rollen durchführen und mehr Feinde mit dem Stun-Schuss treffen könnt

Wann läuft das Event? Das Oskoreia-Festival startet am 11. November und läuft bis zum 2. Dezember.

Was hat das mit Wild Hunt zu tun? Oskoreia ist der skandinavische Name für die Wilde Jagd. Dieser Mythos ist auch die Basis der Wild Hunt in Witcher 3, die hinter Ciri her ist. In der nordischen Version schickt Odin seine geisterhaften Jäger und Hunde aus, die die Seelen der Menschen mit sich reißen. In manchen Versionen werden sie von Walküren und Elfen begleitet, letztere sollen ja im nächsten DLC einen Auftritt haben. Die Wilde Jagd zu erblicken, gilt als bedrohliches Vorzeichen – und diesem will Eivor offenbar genauso mutig entgegentreten wie Hexer Geralt.

Falls ihr Tipps und Hilfe für bestimmte Quests, Waffen, Kämpfe oder eure Siedlung sucht, dann schaut am besten mal in unsere umfangreiche Guide-Sammlung zu AC Valhalla:

In England findet ihr vier neue Gräber der Gefallenen. In diesen Höhlensystemen warten viele Rätsel und Geheimnisse (sprich, spannender Loot) auf Eivor. Um Fallen zu entgehen und an Schätze ranzukommen, müsst ihr beherzte Parkour-Einlagen wagen. Los geht’s ab dem 9. November, ihr müsst eure Siedlung freigeschaltet haben, damit die Gräber auftauchen.

Folgende Download-Größen müsst ihr für Update 1.4.0 einrechnen:

PC: 20,31 GB

20,31 GB Xbox Series X/S: 25 GB

25 GB Xbox One : 20 GB

: 20 GB PlayStation 5: 6,75 GB

6,75 GB PlayStation 4: 4,55 GB

Und natürlich wurden auch wieder jede Menge Quest-Bugs behoben, Fehler in der Open World gefixt und kleine Anpassungen an der Discovery Tour vorgenommen. Auf der nächsten Seite findet ihr die kompletten Patch Notes. Wie es mit AC Valhalla bis Ende 2021 noch weitergeht, erfahrt ihr übrigens hier in der frisch aktualisierten Roadmap:

Wann erscheint eigentlich der nächste DLC? Noch gibt es kein Release-Datum für die nächste kostenpflichtige Erweiterung. Dank Leaks haben wir allerdings schon ein ziemlich genaues Bild vom nächsten Valhalla-DLC – macht euch auf Elfen und Zwerge gefasst.