Endlich Informationen zu Age of Empires 4? Fans der Echtzeit-Strategie-Serie schöpfen neue Hoffnung auf die Ankündigung eines Releasetermins oder einen ersten Blick auf das Gameplay. Einen entsprechenden Teaser veröffentlichte Community Managerin Jennifer Godwin: Laut ihr wird Age of Empires Teil des nächsten Inside-Xbox-Streams im März sein.

Mit dieser Videoserie will Publisher Microsoft die Spieler regelmäßig über Neuigkeiten zu seinen Marken informieren. Anlass der Ankündigung zur historischen RTS-Reihe war der erste Geburtstag von Age of Empires: Definitive Edition am 20. Februar.

Nachfolger oder doch Remaster?

Noch ist unklar, ob sich das Video-Segment bei Inside Xbox tatsächlich um Age of Empires 4 von Relic Entertainment drehen wird - Goodwin verzichtete bei ihrer Ankündigung auf die Nennung einer Zahl.

Daher ist es denkbar, dass stattdessen weitere HD-Remasters der Serie im Fokus stehen - sowohl Age of Empires 2 (immerhin auf Platz 5 unserer 250 besten PC-Spiele) als auch Teil 3 sollen eine grafisch überarbeitete Version erhalten.

Und vielleicht überrascht Microsoft ja sogar mit der Ankündigung einer Xbox-One-Version von Age of Empires (4)? Immerhin erschienen zuletzt alle Spiele des Publishers parallel für PC und Xbox, auch wenn der Microsoft-Store in diesem Zusammenhang für Unmut sorgt.

Im Test der ersten Definitive Edition von Age of Empires bemängelten wir noch die allzu strenge Orientierung an der alten Spielmechanik, besonders was KI und Wegfindung anging. Age-of-Empires-Fan Maurice Weber hätte sich damals lieber ein echtes Remake gewünscht.

Zusammen mit den Geburtstagswünschen gibt's auf der offiziellen Webseite von Age of Empires auch Informationen zum gleichzeitig veröffentlichten Update 8 für Age of Empires: Definitive Edition. Unter anderem bringt der Patch Verbesserungen an der Wegfindung mit sich, die Leichen toter Einheiten verwesen jetzt mit der Zeit und Farmen lassen sich automatisch neu anlegen wie in Teil 2.

