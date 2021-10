Age of Empires 4: Welches Volk ist euer Favorit?

Bei unserer letzten Umfrage zu den Völkern aus Age of Empires 4 standen noch nicht alle Fraktionen fest. Zwar gingen vielleicht nicht alle eurer Wünsche und Ideen in Erfüllung (die Schwaben-Fraktion bleibt weiterhin ein Traum), dafür erhalten mit den Franzosen und dem heiligen römischen Reich zwei geliebte Völker Einzug in den vierten Teil der legendären RTS-Reihe.

Was die Fraktionen können, worin sie sich unterscheiden und welche Stärken und Schwächen sie haben, hat Kollege Fabiano bereits für euch in aller Tiefe unter die Lupe genommen:

Jetzt stellt sich vermutlich nicht nur uns, sondern auch euch die Frage, welches der acht Völker euer Favorit ist und welches ihr am meisten spielen werden. Dazu haben wir euch eine kurze Umfrage aufgesetzt, bei der ihr eure Stimme abgeben könnt. Schreibt uns auch gerne in die Kommentare, warum ihr euer gewähltes Volk präferiert.

Beta liefert Vorgeschmack

Vielleicht hattet ihr im Zuge der Open Beta von Age of Empires 4, die vom 17. bis 20. September stattfand sogar schon die Möglichkeit, eure liebste Fraktion etwas genauer auf Herz und Niere zu testen. Während der Open Beta konntet ihr neben dem Tutorial, sowie Matches gegen die KI und andere Spieler insgesamt vier Völker ausprobieren.

China, England, das Heilige Römische Reich und die Abbasid Dynastie standen während der Testphase zur Verfügung und verzauberten unter anderem auch unsere Strategie-Könige Maurice und Fabiano, die in einem unserer legendären Multiplayer-Duelle gegeneinander antraten: Maurice mit den Briten und Fabiano auf der Seite des Heiligen Römischen Reichs. Wer von beiden gewonnen hat, verraten wir euch an dieser Stelle nicht.

Unabhängig davon haben die beiden zusammen mit Heiko, Martin, ArtemizPlayz und Marco Giesel aber auch eine ausführliche Meinung zur Beta geschrieben. Dem das noch nicht an Experteneinschätzung reicht, hört am besten auch noch in diese Podcast-Folge rein:

Die Frage des Podcasts geben wir natürlich auch direkt an euch weiter. Was ist eure Meinung zu Age of Empires 4? Seid ihr genauso angetan wie Maurice? Stört ihr euch ähnlich wie Marco an einer Glocke? Und was muss der Strategie-Epos tun, um seinem Namen auch in Teil vier gerecht zu werden?

Wir freuen uns über eure Meinung und Einschätzung in den Kommentaren.