Anno 1800 plant wohl ein großes Update-Finale - und ihr könnt dabei mitreden

Ahoi an alle Anno-Kapitäne! Na, habt ihr das große Season-Finale von Anno 1800 schon verarbeitet? Oder seid ihr noch in tiefer Trauer, weil die Hauptentwicklung jetzt endgültig abgeschlossen ist? Wie es die Entwickler so schön ausdrückten: Ähnlich wie die vier Jahreszeiten findet auch Anno 1800 nach der vierten Season sein Ende.

Einige Dinge sind für 2023 aber noch geplant: Es soll nach dem Drachengarten-DLC noch weitere kosmetische Packs geben und das große Game Update 17 steht in den Startlöchern. Das könnte sogar das letzte große Update für Anno 1800 werden - denn abseits davon sind für 2023 lediglich kleine Patches angekündigt.

Dafür spricht auch, dass die Entwickler dieses Mal Wünsche und Feedback aus der Community sammeln - um noch alle Anno-Träume zu verwirklichen, bevor sie sich wahrscheinlich stärker auf ihr geheimnisvollen neues Anno-Projekt und die Konsolenversion konzentrieren.

Auf dem offiziellen Blog kündigen die Anno-Entwickler das nächste Update als das »Jubiläums-Update« an. Es soll neben den üblichen Fehlerbehebungen auch wieder zahlreiche Quality-of-Life-Verbesserungen und neue Features enthalten, die das Spiel schon seit Release immer wieder drastisch verändert und verbessert haben.

Was genau drinsteckt? Hier halten sich die Entwickler noch bedeckt. Denn anders als bei vorherigen Game Updates wird das Jubiläums-Update erstmal als Playtest stattfinden, in dem jede Menge Feedback und Wünsche aus der Community gesammelt werden. Es heißt: »Wir würden uns freuen, wenn ihr uns beim Testen des Updates helft und uns Feedback gebt, an welchen Aspekten noch gefeilt werden muss oder welche Verbesserungen noch nötig sind.«

Klingt ein wenig wie ein Abschied. Und auch zuvor kündigten die Entwickler für 2023 noch einige Patches und »ein Game Update im Frühjahr« an - weitere große Pläne scheint es zumindest vorerst nicht zu geben.

Wie nehmt ihr am Playtest teil? Dafür könnt ihr einfach über den Anmeldelink euer Interesse bekunden. Wenn ihr zu den glücklichen Auserwählten gehört, könnt ihr zwischen dem 16. und 19. Februar 2023 die neuen Features testen und selbst eure Wünsche äußern.

Vermutlich wird das Update dann kurze Zeit danach für alle erscheinen. Nach Abschluss des Playtests sollen in jedem Fall alle Einzelheiten zum Jubiläums-Update öffentlich gemacht werden.

Welche Wünsche hättet ihr für ein letztes großes Anno-Update? Welche Features fehlen euch noch, mit welchen Fehlern habt ihr zu kämpfen? Und welche kosmetischen DLCs möchtet ihr gerne noch sehen? Erzählt es uns in den Kommentaren!