Nicht mehr lange und Respawn Entertainment wird auf der EA Play die Pläne zu Season 2 von Apex Legends präsentieren. Offizielle Teaser und einige Funde in den Dateien des Spiels geben bereits einen Ausblick auf die kommenden Inhalte.

Der offizielle Twitter-Kanal des Battle-Royale-Shooters gibt bereits einen ersten kleinen Hinweis auf die nächste neue Legende. So schreibt das Studio in der Ankündigung zur EA Play, dass die Messe »elektrifizierend« wird.

T-two days until we go live from EA Play!



Don't forget to mark your calendars. It's sure to be...electrifying. ?

