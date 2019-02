Apex Legends - Dataminer finden Hinweise auf Solo- und Duo-Modus

Wer in Apex Legends vermisst, allein oder zu zweit im Battle Royale anzutreten, freut sich bestimmt über diese Nachricht. Dataminer des Twitter-Kanals Apex Update News haben in den Dateien von Respawns Titanfall-Spinoff Hinweise auf einen Solo- sowie einen Duo-Modus gefunden.

Seit dem Überraschungs-Release des neuen Free2Play-Shooters am 4. Februar 2019 steht lediglich ein Trio-Modus zum Spielen zur Verfügung. Wann mit den neuen Modi zu rechnen ist, geht aus dem Leak allerdings nicht hervor.

LEAK:



Solo & Duo game modes found in the game files! No information about when they will be released, but we may see them very soon. pic.twitter.com/XYz8KlXeeh