Avengers 5 verliert wohl nicht nur seinen Bösewicht: Jetzt ist auch noch der Regisseur raus

Wenn das so weitergeht, wird bald der ganze Film gestrichen … Nachdem Avengers 5 seine Autoren verloren hat und sich das Marvel Cinematic Universe womöglich von Kang als nächsten großen Bösewicht verabschiedet, ist jetzt offenbar auch der Regisseur raus.

Avengers 5 verliert seinen Regisseur

Wie Deadline berichtet, wird Destin Daniel Cretton nicht länger Avengers: The Kang Dynasty in Szene setzen. Trotzdem bleibt der Regisseur von Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings dem MCU erhalten: Cretton wird weiter an der direkten Fortsetzung seines Marvel-Films mit Simu Liu in der Hauptrolle (also Shang-Chi 2) und auch der TV-Serie Wonder Man für Disney Plus arbeiten.

Avengers: The Kang Dynasty soll aktuell noch am 1. Mai 2026 in den Kinos starten. Ob sich an dem geplanten Release-Termin etwas ändert, ist nicht bekannt. Für den 7. Mai 2027 ist derweil der Kinostart von Avengers: Secret Wars angedacht.

Was genau dahintersteckt, dass Destin Daniel Cretton nicht länger den nächsten Avengers-Film übernimmt, ist ebenfalls nicht bekannt. Womöglich wirft Marvel aber aktuell seine Pläne für kommende Superhelden-Abenteuer über den Haufen: Mit Jeff Loveness und Michael Waldron schieden erst kürzlich die Drehbuchautoren aus den Avengers-Filmen aus und womöglich wird auch Kang als nächster großer Bösewicht ersetzt.

Ausschlaggebend dafür sollen nicht nur die teilweise enttäuschenden Einspielergebnisse und Resonanzen von Kritikern und Fans gegenüber der letzten Marvel-Filme sein. Gegen den Kang-Darsteller Jonathan Majors wurden Vorwürfe der häuslichen Gewalt erhoben und Marvel könnte sich deswegen von dem Schauspieler distanzieren.

Wie der Shang-Chi-Regisseur jetzt bei Marvel weiter macht

Destin Daniel Cretton bleibt Marvel derweil weiterhin treu: Aktuell entwickelt er die TV-Serie Wonder Man für Disney Plus, die sich um den Schauspieler/Superhelden Simon Williams (womöglich dargestellt von Yahya Abdul-Mateen II) dreht.

Außerdem ist Cretton für Shang-Chi 2 eingeplant, nachdem der erste Teil nicht nur an den Kinokassen, sondern auch Kritiker sowie Fans überzeugte. So kommt der Marvel-Film mit Simu Liu in der Titelrolle bei Rotten Tomatoes auf einen durchschnittlichen Wert von 92 Punkte, Zuschauer zücken sogar die 98.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings spielte bei einem Budget von 220 Millionen Dollar zwar nur 430 Millionen ein (via Box Office Mojo), startete inmitten der Corona-Pandemie allerdings unter erschwerten Bedingungen. Entsprechend lässt sich der Film um einen chinesischen Marvel-Helden allemal als Erfolg werten.

Übrigens: Was ihr sonst über die neuen Filme und TV-Serien des Marvel Cinematic Universe wissen solltet, könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen.

Was haltet ihr davon, dass Marvel bei Avengers: The Kang Dynasty offenbar so gut wie alles über den Haufen wird? In welche Richtung sollte sich das Marvel Cinematic Universe eurer Meinung nach entwickeln? Wie gut hat euch der vorangegangene Marvel-Film von Destin Daniel Cretton - also Shang-Chi - gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!