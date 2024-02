»Hört verflucht nochmal auf, meine Freunde zu feuern« - Entwickler von Baldur's Gate 3 explodiert wegen Kündigungswelle

Auch die Entwickler des Rollenspiel-Epos haben eine klare Meinung zur momentanen Lage in der Branche.

Die Kündigungswelle in der Spielebranche nimmt seit Monaten kein Ende. Bereits im Spätherbst 2023 entließ die Embracer Group über 900 Leute. Im Januar 2024 trennte sich dann auch Microsoft von 1.200 Angestellten. Ganz frisch ist die Meldung, dass auch bei Sony hunderte Menschen ihren Job verlieren.

Natürlich beschäftigt das Thema nicht nur Spiele-Fans, sondern auch Entwicklerinnen und Entwickler auf der ganzen Welt. Auf den D.I.C.E. Awards im Januar 2024 in Las Vegas gaben deshalb viele Persönlichkeiten gegenüber IGN ihre Meinung zur aktuellen Lage ab.

Viele drückten sich diplomatisch aus. Zwei Larian-Entwickler nahmen aber kein Blatt vor den Mund.

Aufgrund der Wichtigkeit des Themas haben wir euch die Zitate möglichst ungekürzt übersetzt- seht es uns bitte nach, falls ihr gerade auf dem Smartphone scrollt.

Michael Douse (Director of Publishing, Larian Studios) hat eine klare Meinung:

Aber ich glaube, das Wichtigste für mich ist, herauszufinden, wie wir das alles nachhaltig gestalten können. Denn unsere Fehler werden Opfer zur Folge haben. Und ich denke, dass der Versuch, dies so weit wie möglich zu reduzieren, letztendlich dafür sorgen wird, dass diese Branche weiterhin erfolgreich sein wird. Wir brauchen Menschen, die in der Lage sind, Spiele zu machen, die die Leute mögen. Und das wird schwierig sein. Es ist jetzt schon schwierig. Es war schon immer schwierig und wird noch schwieriger werden. Das ist also die größte Herausforderung. Wie schaffen wir es verflucht nochmal, dass alle einen Job haben?

Hört verflucht nochmal auf, meine Freunde zu feuern. Herrgott noch mal… alle reden davon, dass sich die Regeln ändern. Wir sind im Umbruch. Niemand weiß mehr, was man machen soll, wie man es finanziert bekommt, ob es funktioniert, ob man Prognosen einhalten kann, wie diese Prognosen aussehen sollen…ohne diese Vorhersehbarkeit kann man nicht planen. Und dies ist eine Branche, die normalerweise ein gewisses Maß an Planung erfordert. […]

Ähnlich deutliche Worte findet auch sein Kollege David Walgrave (Head of Production, Larian Studios), der sein Studio aufgrund der dort vorherrschenden Philosophie im Vorteil sieht:

[…] Als Unternehmen stehen wir vor einer Menge Herausforderungen, denn wir sind in den letzten Jahren enorm gewachsen. Ich glaube, wir haben uns von dem Team, das an Original Sin 2 gearbeitet hat, vervierfacht. Zuallererst müssen wir also sicherstellen, dass all diese Leute auch an den nächsten Spielen arbeiten können. Wir sollten nicht zu viele Leute einstellen, weil wir dann am Ende Leute entlassen müssen. […]

Ich glaube nicht, dass das für Larian eine Herausforderung ist, denn es war schon immer unsere Priorität, zuerst an den Spieler und den Spaß zu denken und nicht daran, wie viel Geld wir damit verdienen können. Das klingt vielleicht wie ein Klischee, aber wir wollen Spiele machen, die wir selbst gerne spielen würden. Wir wollen den Spieler so behandeln, wie wir von den Publishern und Spieleentwicklern behandelt werden möchten. Für uns ist ein Videospiel eine Sache, die man einmal kauft, und nicht eine Hülle mit allen möglichen Knöpfen, mit denen man noch mehr Mist kaufen kann. Das ist es nicht, was Spiele sind. Ich weiß also nicht, ob das eine Herausforderung für unser Unternehmen ist, aber es ist eine Herausforderung für die Branche, die Menschen so zu behandeln, wie sie behandelt werden sollten.