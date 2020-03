In Baldur's Gate 3 gibt's Sex mit NPCs, aber nicht als Belohnung

Baldur's Gate 3 will mit Liebe und Sex erwachsen umgehen - Romanzen zwischen Hauptcharakter und NPC-Begleitern sollen keine pure Belohnungsmechanik darstellen. Im Interview mit Entwickler Larian Studios erfuhr GameStar aber auch, dass die neue 3D-Engine erstmals in der Serie animierte Zwischensequenzen mit Bettszenen möglich macht.

Bei Divinity: Original Sin 2 wurden solche intimen Momente noch ausschließlich per Text ausgeschmückt; die Fantasie der Spieler war gefragt.

Mit wem könnt ihr in Baldur's Gate 3 Sex haben?

Liebe war schon in den Vorgängern ein wichtiges Thema, in Baldur's Gate 2 konnte der Held sogar ein Baby zeugen und anschließend im Inventar herumtragen. Für Teil 3 verspricht Senior Writer Adam Smith, dass alle Party-Mitglieder und auch einige NPCs in der Spielwelt eine Option auf eine Liebesbeziehung bieten.

Bislang wurden fünf sogenannte Origin-Charaktere aus Baldur's Gate 3 vorgestellt, die ihr in eure Gruppe aufnehmen könnt: drei Männer und zwei Frauen.

Romanzen-Unterschiede bei Baldur's Gate 3 & Dragon Age

Während der originale Baldur's-Gate-Entwickler Bioware bei den Nachfolgeserien Mass Effect und Dragon Age zusammen mit einer cineastischen Präsentation auch den Umgang mit Liebesbeziehungen und Sexszenen angepasst hat, will sich Larian bei Baldur's Gate 3 mehr an den Vorgängern orientieren. Adam Smith kommentiert das so:

"Wir wollen sicherstellen, dass sich Romanzen wie eine natürliche Erweiterung der Beziehung anfühlen. Du wirst ihnen also nicht ihre Lieblingssachen als Geschenk ins Lager bringen. Es wird nur darauf basieren, was du getan und gesagt hast. Es ist kein Spiel, das du gewinnst. Es ist etwas, das du erlebst."

In Dragon Age: Origins war es tatsächlich so, dass man durch Geschenke den Beziehungsstatus mit NPCs wie Morrigan verbessern konnte. Bei Mass Effect dagegen war die Sexszene kurz vor Ende des jeweiligen Spiels eingebaut, das erschien manch einem Spieler wie eine Art Belohnung vor dem Finale dafür, zuvor die richtigen Dialogoptionen gewählt zu haben.

Mehr dazu, wie Baldur's Gate 3 das Rollenspiel-Genre aufmischen soll, lest ihr in der großen Preview zu Baldur's Gate 3 bei GameStar Plus. Oder schaut euch das lange Video-Interview mit Larian-Chef Swen Vincke an:

Baldur's Gate 3: Im Camp wird nicht nur gerastet

Wie in der Dungeons-&-Dragons-Vorlage müsst ihr bei Baldur's Gate 3 rasten, damit eure Rollenspiel-Heldengruppe Zauber auffrischt und negative Statuseffekte verliert. Aber wenn die bis zu vier Protagonisten plus Anhang (im Spielverlauf schließen sich eurer Entourage NPCs wie der Geschichtenerzähler Volo an) um das Lagerfeuer herumsitzen, wird auch viel an den Beziehungen im Spiel geschraubt werden. Adam Smith erklärt dazu:

"Viele der Beziehungen innerhalb der Gruppe werden im Camp geschmiedet. Wenn du zurückkehrst aus einem Dungeon oder von einer Quest, dann werden [die anderen Charaktere, Anm. d. Red.] etwas dazu zu sagen haben, was du gesagt oder getan hast. Und manchmal wird das dazu führen, dass sie dir näher kommen, dass sie sich mehr zu dir hingezogen fühlen, - oder aber es wird die Beziehung negativ beeinflussen. Wie bei allem anderen wollen wir, dass es sich wie eine natürliche Erweiterung ihres Wesens anfühlt. Es sollen nicht einfach nur Begleiter sein. Sie sind echte Personen."

Baldur's Gate 3 erscheint vermutlich im ersten Halbjahr 2020 als Early-Access-Version auf Steam und Google Stadia. Der finale Release ist nicht vor 2021 geplant. Wir haben das Rollenspiel einen ganzen Tag lang gesehen und für euch alle Infos zur Singleplayer-Kampagne und dem neuen Rundenkampfsystem zusammengetragen. Eher am Koop interessiert? Bei den Kollegen von Mein-MMO lest ihr mehr über den Multiplayer-Modus von Baldur's Gate 3.